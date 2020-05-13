"آي أو في لابز" تبدأ التمويل اللامركزي للهاتف المحمول القائم على بيتكوين

تام شمس - الأربعاء 13 مايو 2020 10:53 مساءً - قدمت "آي أو في لابز"، وهي شركة ناشئة تقوم ببناء حلول مالية تستند إلى بلوكتشين من بيتكوين، طبقة أخرى من توسيع النطاق.

ففي بيان تم تقديمه إلى كوينتيليغراف، "أعلنت "آي أو في لابز" عن إطلاق برنامج لايت كلاينت لشبكة مدفوعات لومينو، وهو حل لتوسيع نطاق بيتكوين من الطبقة الثالثة".

وتتيح شبكة مدفوعات لومينو إمكانات الدفع خارج السلسلة لأي توكن حالي أو مستقبلي متوافق مع ERC٢٠ تم نشره على شبكات بلوكتشين RSK وRIF."

التمويل اللامركزي القائم على بيتكوين

صنعت إيثريوم اسمًا لنفسها كشبكة ذكية مزودة بعقد تم إعدادها لبناء المشروع. وبفضل حل السلسة الجانبية المسمى روت ستوك (RSK)، يمكن للمشاريع أن تعمل مع العقود الذكية على شبكة بيتكوين. ويروج روت ستوك أيضًا لعنصر من الطبقة الثانية يسمى RIF. آي أو في لابز تشرف على روت ستوك وRIV.

وأوضح البيان أنه حتى الإصدار الأخير، لا يحتاج المبرمجون الذين يستخدمون عميل لومينو الخفيف إلى تشغيل عقدة بلوكتشين كاملة عند بناء حلول قائمة على بلوكتشين. يتطلب إنشاء التطبيقات اللامركزية، أو DApps، استنادًا إلى العميل الخفيف فقط الأجهزة المحمولة والوصول إلى الويب عبر الإنترنت.

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ويفصّل البيان:

"يتيح العمي الخفيف تكامل المدفوعات عبر الهاتف المحمول مع جميع التوكنات والعملات المستقرة المتوافقة مع ERC٢٠ والمتوفرة في الأنظمة البيئية RIF وروت ستوك والمال على سلسلة التمويل اللامركزي."

التطور الجديد يتميز بقابلية التطوير

نظرًا لأن بيتكوين نفسها تدير فقط حوالي سبع معاملات في الثانية، أو TPS، كانت قابلية التوسع جزءًا من مناقشة اعتماد العملات المشفرة لسنوات. وبالمقارنة، يمكن أن تستضيف شبكة فيزا ٢٤٠٠٠ معاملة في الثانية.

وقال البيان إنه على الرغم من أن حالة لومينو لايت ليست حالة فيزا، إلا أن حل لومينو لايت الجديد هو خطوة في الاتجاه الصحيح مع طرق المعاملات ذات الاتجاهين، القادرة على معالجة ١٠٠ معاملة في الثانية، مع إمكانية تحجيم ٢٠٠٠٠ معاملة في الثانية.