إزالة ٢٠٠ مليون دولار من بيتكوين من البورصات بعد التنصيف

بعد التنصيف الثالث لكتلة بيتكوين يوم ١١ مايو، أزال المستخدمون ٢٣٥٤٠ عملة بيتكوين من البورصات عبر الإنترنت. ويبدو أن هذا يشير إلى ارتفاع مستويات الثقة في الأصل.

كما أن ذلك يواصل الاتجاه الأخير للمستخدمين بتحريك عملاتهم إلى محافظ يسيطرون عليها، وبعيدًا عن البورصات المركزية الرئيسية. ففي الشهرين التاليين للخميس الأسود، انخفض عدد عملات بيتكوين في محافظ البورصات من ٢٦٣٤٥٧٤ إلى ٢٣٣٢٥٢٤.

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صافي تدفق بيتكوين على البورصات مقابل أرصدة بيتكوين على البورصات . المصدر: غلاسنود

سلوك المستخدمين

يمكن للمرء أن يفترض منطقيًا أن المستخدمين الذين يسحبون الأموال من البورصات علامة صعودية. فإذا كان المستخدم ينوي بيع عملات بيتكوين الخاص به في المستقبل القريب، فقد يبدو من غير المعقول نقل الأصول بعيدًا عن البورصة. وبدلًا من ذلك، من الممكن أن ينقل المستخدمون عملاتهم إلى محفظة لا تقدم خدمة الحفظ لتخزين أكثر أمانًا على المدى الطويل. ويمكننا أن نرى أنه في ١٢ مارس - الخميس الأسود، شهدت البورصات واحدة من أكبر تدفقات بيتكوين المسجلة. حيث قام المستخدمون بإيداع ما يقرب من ٤٠٠٠٠ عملة في فترة ٢٤ ساعة. وقد انعكس الاتجاه مع تعافي السعر، حيث قام المستخدمون بسحب أصولهم من البورصات بأعداد كبيرة.

وتشير العديد من المقاييس الرئيسية على السلسلة إلى شبكة بيتكوين صحية للغاية. إذ قد يراهن مالكو العملات على ارتفاع بيتكوين نتيجة للانخفاض الدائم في إنتاج العملات.