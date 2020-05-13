شرح مبسط ل ما هي المنظمة المستقلة اللامركزية DAO

هل سبق وسمعت بمصطلح المنظمة المستقلة اللامركزية DAO بالانجليزية Decentralized autonomous organization ؟ ربما لم تستوعب معنى هذا المصطلح جيدا أو لم تفهم ما هو DAO ، أو قد تكون لم تسمع بما يسمى منظمة مستقلة لامركزية DAO قط. أيا كنت من هؤلاء، نوضح لك فيما يلي ما هي المنظمة المستقلة اللامركزية DAO ببساطة ونعرفك على بعض أهدافها وخصوصياتها.

ما معنى المنظمة المستقلة اللامركزية DAO ؟

المنظمة اللامركزية المستقلة ، أو DAO فقط ، هي شركة أو منظمة تتخذ قراراتها إلكترونيًا بواسطة رمز كمبيوتر مكتوب أو من خلال تصويت أعضائها. في جوهره هو نظام من القواعد المشفرة الثابتة التي تحدد الإجراءات التي ستتخذها المنظمة.

عندما تم اختراع تقنيات Blockchain ، تم إعطاء العقول المدبرة وراء مفهوم شركة DAO الأدوات اللازمة لتحويل أفكارهم إلى مشروع عالمي حقيقي. أدخلت تقنيات Blockchain مفهوم دفتر الأستاذ الرقمي الآمن ، والذي يمكنه تتبع جميع تفاعلات أعضائه عبر الإنترنت وبالتالي توفير بيئة آمنة ومأمونة لبناء منظمة مستقلة لا مركزية.

تستخدم تقنية Blockchain تقنية تسمى الطابع الزمني الموثوق به لمكافحة المعاملات المزيفة. للقضاء على الفساد والحاجة إلى إشراك وسيط طرف ثالث ، يتم الاحتفاظ بقاعدة بيانات موزعة من قبل جميع مستخدمي blockchain. إن براعة تنفيذ هذه الأدوات في المؤسسة هي أنها تسمح للمؤسسة بالعمل دون إشراف إداري. من الناحية النظرية ، يمكن لشركة DAO أن تعمل بشكل مستقل تمامًا إذا كانت المنصة توفر قواعد ومرونة كافية.

هذه “التجربة الفكرية” من نسج المساهم السابق في بيتكوين Mike Hearn، والتي يصف فيها كيف يمكن أن يساعد البيتكوين مؤسسات السلطة بدون قيادة بعد مرور 30 ​​عامًا أو أكثر في المستقبل.

ما وصفه Hearn هو حالة استخدام واحدة لمنظمة مستقلة لا مركزية، أو DAO كما يشار إليها، وهي فكرة دارت في المجتمع بعد فترة قصيرة من إصدار البيتكوين في سنة 2009. والفكرة هي أنه إذا كان يمكن للبيتكوين التخلي عن الوسطاء الماليين، فربما يمكن لشركات ومنظمات أخرى أن تعمل يومًا ما بدون إدارة هرمية.

كيف يتحقق ذلك عبر DAO

يمكن أن يكون لدينا شركات بدون رؤساء تنفيذيين أو تسلسل هرمي. إن استخدامات مثل هذه البنية التحتية هائلة الحجم. إذا سمحت الهياكل التنظيمية ، يمكن أن تحل بيانات البلوكشين محل العديد من السجلات العامة مثل:

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شهادات الميلاد

وشهادات الزواج

السندات والرهون العقارية

الألقاب

سجلات مرتكبي الجرائم الجنسية

الأشخاص المفقودين

عيادات الرعاية الصحية

و القائمة طويلة جدًا ويمكن تطبيق نموذج DAO على أي نشاط تجاري تقريبًا.

الاشكالات المطروحة في DAO

مشاركة جميع المساهمين مشكلة. كما هو الحال في العالم الحقيقي ، تم توثيق نقص المشاركة في التصويت. الوضع القانوني لهذا النوع من المنظمات التجارية لم يقرره المشرعون. إن مصطلح هذه المنظمة حاليًا هو “شراكة عامة” مما يعني أن كل مشارك مسؤول عن أي إجراءات قانونية وديون قد تواجهها الشركة.

هناك صعوبة أخرى تنشأ هي صعوبة تغيير برمجيات DAO أو العقود الذكية التي تم نشرها في Blockchain. من ناحية ، هذا أمر جيد لأن كيانًا واحدًا لا يمكنه تغيير القواعد ، ولكن العيب هو أنه لا يمكن إجراء التصحيح. هذا ما حدث مع شركة DAO ، حيث استنزف المهاجمون ببطء جميع الأموال ببساطة عن طريق استغلال خطأ في النظام.

في الوقت الحاضر ، يمكن لهيكل DAO أن يحل محل وظائف شركات مثل Dropbox و Kickstarter و Uber و Amazon والتخلص من المديرين البشريين الغير الكفؤين.

يعتقد المساهم السابق في البيتكوين Mike Hearn ، أنه “بعد 30 عامًا من الآن ، ستكون Bitcoin هي البنية اللازمة لتزويد المنظمات بدون قادة.

قال Vitalik Buterin مبتكر Ethereum ، “هناك الكثير من الوسطاء الذين ينتهي بهم الأمر بتحصيل رسوم تصل الى 20-30% ، إذا انطلق مفهوم اللامركزية وحقق أداءً جيدًا ، فإن هذه الرسوم ستنخفض إلى الصفر تقريبًا”. لا يتفق جميع البشر مع هذا التغيير المحتمل ، لكن لا يمكن إنكار أن DAO هو نموذج الأعمال للمستقبل.

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