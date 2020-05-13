شركة بلوكتشين ناشئة تهدف إلى مساعدة المزارعين الهنود في الحصول على أسعار محاصيل عادلة

تام شمس - الأربعاء 13 مايو 2020 06:56 مساءً - وقعت شركة أغري تن إكس، وهي شركة ناشئة تعتمد على تقنية بلوكتشين، شراكة مع الحكومة الهندية لمساعدة المزارعين على بيع منتجاتهم مباشرة إلى المشترين.

ووفقًا لتقرير نشره منفذ الأخبار بيزنس ستاندرد، ستتمكن أغري تن إكس من الوصول إلى نصف مليون مركز خدمة مشترك تابع للحكومة ستساعد المزارعين في المناطق الريفية على التسجيل في منصة أغري تن إكس.

المجال الزراعي الهندي لديه مساحة كبيرة للتأثير

يشير تقرير عن بيع الأغذية التي ينتجها المزارعون الهنود إلى أن ما بين ٦٩ إلى ٧٣٪ من المنتجات المتبقية مع المزارعين تُباع بأقل من سعر الدعم الأدنى (MSP). وبسبب فشل الوكالات الحكومية في الوصول إلى المزارعين، يضطرون إلى بيع بقايا السماسرة بربح صفر تقريبًا.

حيث قال الرئيس التنفيذي لشركة أغري تن إكس بانكاج غود في بيان أن منصتهم ستزيل الوسطاء وستشرك المزارعين مباشرة مع المشترين:

"هدفنا هو" ربط المزارعين المحليين بالمشترين العالميين "الذي لن يزيد مستويات دخلهم فحسب، بل سيعزز أيضًا التوظيف بشكل كبير في الصناعة الزراعية." Advertisements

وبالنظر إلى الوضع الحالي للمزارعين الهنود، إذا تمكنت أغري تن إكس من الوفاء بوعدها بربط المزارعين عبر الهند بالمشترين المحليين والعالميين على حد سواء، فيمكنها تحسين دخل المزارعين بشكل كبير.

كمتا صرّح مدير العمليات في أغري تن إكس أبهيجيت نارباراجو أن أغري تن إكس ستوسع خدماتها من مستوى الولاية إلى المستوى الوطني. وهم يهدفون إلى ضم أكثر من ٣ ملايين مزارع على منصتهم بحلول نهاية هذا العام.

اهتمام الحكومة المتزايد ببلوكتشين للزراعة

كانت كل من الولاية الهندية والحكومات المركزية تبحث بنشاط عن طرق لتطوير الزراعة بمساعدة تقنية بلوكتشين.

ففي أغسطس ٢٠١٩، أفاد كوينتيليغراف أن ثاني أكبر ولاية هندية في ولاية ماهاراشترا كانت تخطط لاستخدام بلوكتشين في سلسلة التوريد والتسويق الزراعي. وفي مارس، أعلنت وزارة التجارة والصناعة الهندية أن مجلس القهوة في الهند أطلق سوقًا تجريبيًا إلكترونيًا قائمًا على بلوكتشين من أجل دمج مزارعي البن في الأسواق.