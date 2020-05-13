شركة ريبل تعمل على تطوير منتج قائم على بلوكتشين لقروض رأس المال العامل

تام شمس - الأربعاء 13 مايو 2020 02:59 مساءً - أضافت شبكة الدفع القائمة على بلوكتشين "ريبل" مؤخرًا وظيفة شاغرة على موقعها الرسمي على الويب من أجل "مدير إدارة المنتجات، القروض".

ويشير الوصف إلى أن ريبل تعمل على منتج قرض جديد لمساعدة عملائها في الحصول على قروض رأس المال العامل.

وقروض رأس المال العامل هي قروض تأخذها الشركات لدعم عملياتها اليومية ماليًا على المدى القصير.

ويمكن أن يؤدي منتج القروض القائم على بلوكتشين إلى تقصير الوقت اللازم للشركات للاستفادة من قروض رأس المال، وتقليل الأعمال الورقية، وتحسين الشفافية والمساءلة بين الأطراف المعنية. وبالنظر إلى مدى انتشار ريبل على نطاق واسع عبر المؤسسات المالية الرئيسية، يمكن أن يكون هذا فائدة كبيرة للشركات التي تسعى للحصول على قروض رأس المال العامل.

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جهود ريبل لتحويل المجال المالي باستخدام بلوكتشين

قامت ريبل حتى الآن ببناء العديد من المنتجات المالية القائمة على بلوكتشين التي تقدمها للمؤسسات المالية. وقد أظهرت تقدمًا كبيرًا في جلب المؤسسات المالية التقليدية لاستخدام أنظمة التحويل القائمة على بلوكتشين.

ففي ١٠ مايو، أعلن بنك رأس الخيمة الوطني ومقره دبي أنه يستخدم حل ريبل نت لتسهيل مدفوعات التحويلات إلى بنغلاديش "في غضون دقائق". كما أفاد كوينتيليغراف أيضًا عن شراكة ريبل مع العديد من شركات تحويل الأموال والتحويلات الكورية الجنوبية وشركة دي موني للتكنولوجيا المالية التايلاندية للتأثير على سوق التحويلات في المنطقة.

وفي الآونة الأخيرة أيضًا، ادعت ريبل أنها أول شركة تركز على تكنولوجيا السجلات الموزعة تصبح عضوًا في هيئة معايير أيزو ٢٠٠٢٢. وأيزو ٢٠٠٢٢ هو نهج موحد مقترح في المنهجية والعملية والمخزون لتمكين الاتصال والتشغيل المتبادل بين المنظمات المالية العالمية.