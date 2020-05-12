تام شمس - الثلاثاء 12 مايو 2020 08:58 مساءً - منذ 57 دقيقة أعلن الرئيس التنفيذي لشركة تيليغرام نهاية شبكة تيليغرام المفتوحة وتوكنات غرام بعد المعركة التنظيمية 45 مجموع القراءات أخبار وفقًا لرسالة بتاريخ ١٢ مايو من الرئيس التنفيذي لتيليغرام "بافل دوروف"، فإن الشركة تعلن الانسحاب من مشروع شبكة تيليغرام المفتوحة وتوكنات غرام المرتبطة بعد معركة طويلة مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. تنويه: هذه القصة عاجلة وسيتم تحديثها. يرجى التفقد لاحقًا للحصول على المزيد من المعلومات.

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل: تيليغرام تتخلى عن شبكة تيليغرام المفتوحة وتوكنات غرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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