باينانس تدعم الآن الودائع والسحوبات بالراند الجنوب إفريقي

تام شمس - الثلاثاء 12 مايو 2020 08:58 مساءً - باينانس، وهي واحدة من أكبر بورصات العملات الرقمية في العالم، تدعم الآن المعاملات المباشرة بالراند الجنوب إفريقي. وسيتمكن المستخدمون الآن من إيداع راند في حسابات التداول الخاصة بهم في أقل من ٣٠ دقيقة إذا كانت حساباتهم المصرفية تدعم "خدمة مدفوعات أسرع".

وفي منشور مدونة بتاريخ ١٢ مايو، أعلنت باينانس أن الراند سيكون متاحًا مقابل خمسة عملات رقمية رئيسية - بيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH) وباينانس كوين (BNB) باينانس دولار (BUSD) وتيثر (USDT).

ويبدو أن هذا يأتي كجزء من استراتيجية باينانس للاستثمار في بورصات العملات المشفرة مع العلاقات المصرفية السابقة حتى يتمكنوا من توفير تداول العملات المشفرة مقابل العملات الورقية المحلية.

Advertisements

الاستثمار والتوسع في جميع أنحاء العالم

كانت باينانس سباقة في توسيع نطاقها عبر البلدان المتقدمة والنامية على حدٍ سواء. اليوم فقط، أفاد كوينتيليغراف أن باينانس قامت باستثمار في إحدى البورصات المحلية الرئيسية المنظمة في إندونيسيا، توكوكريبتو - على الرغم من أن حجم الاستثمار غير معروف حتى الآن.

في وقت سابق من أبريل، أضافت باينانس أيضًا دعمًا للروبية الهندية والروبية الإندونيسية للاستفادة من إمكانيات أسواق العملات المشفرة المتنامية في هذه البلدان. كما استحوذت باينانس أيضًا على واحدة من أكبر بورصة العملات الرقمية في الهند وزيركس ومنصة البيانات الأكثر شهرة في كوين ماركت كاب.

ووفقًا للتصريحات التي أدلى بها الرئيس التنفيذي لشركة باينانس تشانغ بينغ زاو - المعروف باسم سي زي - في أبريل، تستثمر الشركة ربع أرباحها في فرص استثمارية متنوعة.