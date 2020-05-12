مدير تنفيذي في سيلزفورس يقول إن بلوكتشين المفتوحة ليست آمنة بما يكفي للمؤسسات

تام شمس - الثلاثاء 12 مايو 2020 08:58 مساءً - يقول نائب رئيس التكنولوجيا الناشئة في سيلزفورس، آدم كابلان، أنه من الصعب على الشركات وضع الثقة في سلاسل بلوكتشين العامة لأنها لا تقدم أي ضوابط للوصول والحوكمة.

وخلال مؤتمر كونسنسس عبر الإنترنت: دستربيوتد، قال كابلان إنه من المهم للشركات أن تكون قادرة على ممارسة بعض التحكم في نظام بلوكتشين، وهو أمر ممكن فقط في شبكات بلوكتشين ذات الأذونات.

وأضاف أنه في حين قد ترغب الأعمال التجارية في تحقيق القيمة للمستهلكين النهائيين من خلال سلسلة بلوكتشين، إلا أن المخاوف الأمنية قد تكون كافية لثنيهم عن اعتماد التكنولوجيا.

الإنترنت المفتوح لا يلبي احتياجات الشركات

خلال المؤتمر، تحدث كابلان مع دومينيك ويليامز، مؤسس ديفنيتي فاونديشن، وهي منظمة غير ربحية تقوم ببناء بروتوكول إنترنت جديد للإنترنت المفتوح.

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وقد جاء بيان كابلان حول عدم مصداقية بلوكتشين مفتوحة للمؤسسات كرد على فكرة ويليامز عن إنشاء إنترنت مفتوح، والتي، كما قال، سوف تجذب الشركات لبناء أنظمة جديدة على بلوكتشين.

وأوضح كابلان أن الأمر لا يعني أن الشركات تريد بناء شبكات سرية خاصة بها، ولكنها تريد أن تكون قادرة على التحكم في الأنشطة على الشبكة وإدارتها.

وسيلزفورس هي أكبر منصة في العالم لإدارة علاقات العملاء، وكانت نشطة للغاية في مجال بلوكتشين والأصول الرقمية.

في مايو ٢٠١٩، أعلنت سيلزفورس عن منصة بلوكتشين القائمة على هايبرليدجر لمساعدة الشركات على بناء عقود وتطبيقات وشبكات ذكية لمشاركة البيانات. وقد تم الإبلاغ عن أن أمثال إس وبي غلوبال وجامعة ولاية أريزونا ولامبورغيني تستخدم منصة بلوكتشين من سيلزفورس.