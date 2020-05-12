بورصة العملات المشفرة إيريس إكس تطلق أول عقود آجلة أمريكية في إيثريوم

أخطرت بورصة العملات الرقمية إيريس إكس ومقرها شيكاغو أعضائها والمشاركين أنها ستبدأ في عرض التداول على العقود الآجلة لإيثريوم في الولايات المتحدة.

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ووفقًا لمنشور على مدونة الشركة بتاريخ ١١ مايو، قالت إيريس إكس أن المستثمرين الأفراد والمؤسسات سيكونون قادرين على الوصول إلى العقود الآجلة بناءً على إيثريوم مقابل الدولار مع انتهاء شهري وربع سنوي.

وستقدم بورصة العملات المشفرة العقود الآجلة الموحدة التي تنظمها لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) على بنيتها التحتية القائمة. كما صرحت إيريس إكس أن القائمين بالتعدين والمضاربين ومسؤولي التحوط والشركات التي تعمل في إيثريوم سيستفيدون من "المستثمرين والمضاربين والوسطاء ومسؤولي التحوط والقائمين بالتعدين/المصدقين والمستخدمين التجاريين" بالإضافة إلى "أسواق أكثر قوة وسيولة ومرونة".

والعرض الإضافي من إيريس إكس كان قيد العمل لبعض الوقت. تلقت بورصة العملات المشفرة ترخيص منظمة المقاصة الخاصة بالمشتقات من لنة تداول السلع الآجلة في يوليو ٢٠١٩، مما سمح بتداول العقود الآجلة للأصول الرقمية في سوق المشتقات. وقد بدأ إيريس إكس في تقديم التداول على العقود الآجلة لمنتجات العملات الرقمية مثل بيتكوين (BTC) في ديسمبر.