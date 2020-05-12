تقرير ما بعد التنصيف: قد تكون البرازيل "مصدر طلب" جديد لبيتكوين

تام شمس - الثلاثاء 12 مايو 2020 01:04 مساءً - قد يساعد أداء بيتكوين السنوي حتى الآن مقارنة بالريال البرازيلي إلى جانب المشاكل المالية للبلاد في دفع الطلب نحو العملة المشفرة.

فوفقًا لتقرير جديد نشرته شركة دلفي ديجيتال بعنوان "حالة بيتكوين" يوم ١١ مايو، فإن خفض البنك المركزي البرازيلي أسعار الفائدة إلى ٣٪، وحقيقة أن الريال خسر ٣٠٪ من قيمته بالنسبة للدولار الأمريكي يمكن أن يبعد المستثمرين "الذين يجدون أن مقايضة المخاطر مقابل المكافآت لم تعد جذابة" في بعض الأسواق المحلية.

وقد توقعت دلفي ديجيتال أن هذا النزوح المحتمل يمكن أن يؤدي إلى دفع أكبر نحو بيتكوين (BTC) في البرازيل:

"هذا لا يعني أن تدفق رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة سيتدفق مباشرة إلى بيتكوين ... ولكن الحجم الهائل لهذه الخطوة المحتملة يمكن أن يكون بمثابة مصدر طلب آخر لبيتكوين، خاصة إذا أصبحت ضوابط رأس المال المشددة أكثر شيوعًا". Advertisements

وقد حققت بيتكوين أفضل أداء منذ بداية العام مقارنة بالريال - ٧٤٪ - وهو أعلى بكثير من أداء الدولار الأمريكي، حيث وصل إلى ٢١,٩٪.

المصدر: "حالة بيتكوين (٢٠٢٠) من دلفي ديجيتال"

علاقة البرازيل المختلطة مع العملات المشفرة

على الرغم من أن سوق بيتكوين في البلاد قد يكون أكثر نضجًا للمستثمرين، إلا أن العملات الرقمية في البرازيل كان لها نصيبها من التحديات التنظيمية والنقاد المؤثرين. تم إغلاق أربع شركات تركز على تداول بيتكوين منذ عام ٢٠١٩. حتى أن رئيس الاتحاد المصرفي البرازيلي جادل بأن العملات المشفرة ليست عملات على الإطلاق.