شرح مبسط ل ما هى السندات الحكومية Government Bond

في ضل مواضيعنا لفهم الاقتصاد العام قبل الاقتصاد المشفر، نشرح لكم بشكل مبسط ما هى السندات الحكومية Government Bond لأنه لابد ان تصادف مفاهيم اقتصادية و أنت تقرأ مقالاتنا، و هذه هي الفرصة لكي تفهم الاقتصاد جيدا عبر موقع كريبتو عرب.

ما هى السندات الحكومية Government Bond

السندات الحكومية او أحيانا يطلق عليها (الديون السيادية). هي سندات دين تصدرها الحكومة لدعم الإنفاق والالتزامات الحكومية. يمكن للسندات الحكومية دفع مدفوعات فائدة دورية تسمى مدفوعات القسائم. غالباً ما تعتبر السندات الحكومية التي تصدرها الحكومات الوطنية استثمارات منخفضة المخاطر حيث تدعمها الحكومة المُصدرة.

شرح مبسط السندات الحكومية Government Bond

تصدر السندات الحكومية من قبل الحكومات لجمع الأموال لتمويل المشاريع أو العمليات اليومية. تبيع وزارة الخزانة الأمريكية السندات المصدرة خلال المزادات طوال العام. يتم تداول بعض سندات الخزانة في السوق الثانوية. يمكن للمستثمرين الأفراد الذين يعملون مع مؤسسة مالية أو وسيط شراء وبيع السندات التي تم إصدارها مسبقًا من خلال هذا السوق. سندات الخزانة متاحة على نطاق واسع للشراء من خلال الخزانة الأمريكية والوسطاء وكذلك الصناديق المتداولة في البورصة والتي تحتوي على سلة من الأوراق المالية.

يمكن أن تنطوي السندات الحكومية ذات السعر الثابت على مخاطر أسعار الفائدة ، والتي تحدث عندما ترتفع أسعار الفائدة ، ويحتفظ المستثمرون بسندات ذات أسعار ثابتة منخفضة مقابل السوق. أيضا ، فقط سندات مختارة تواكب التضخم ، وهو مقياس لزيادة الأسعار في جميع أنحاء الاقتصاد. إذا كانت السندات الحكومية ذات المعدل الثابت تدفع 2% سنويًا ، على سبيل المثال ، وارتفعت الأسعار في الاقتصاد بنسبة 1.5% ، فإن المستثمر يكسب 0.5% فقط بالقيمة الحقيقية.

قد تصدر الحكومات المحلية أيضًا سندات لتمويل مشاريع مثل البنية التحتية أو المكتبات أو الحدائق العامة. تعرف هذه باسم السندات البلدية ، وغالبا ما تحمل مزايا ضريبية معينة للمستثمرين.

الولايات المتحدة مقابل سندات الحكومة الأجنبية

سندات الخزانة الأمريكية قريبة تقريبًا من المخاطر التي يمكن أن يحصل عليها الاستثمار. لأن السندات المنخفضة المخاطر تدعمها الحكومة. تعتبر السندات الحكومية من الخزانة الأمريكية من أكثر السندات أمانًا في جميع أنحاء العالم ، في حين أن تلك التي طرحتها دول أخرى قد تحمل درجة أكبر من المخاطر.

نظرًا لهذه الطبيعة الخالية من المخاطر تقريبًا ، يستخدم المشاركون في السوق والمحللون سندات الخزانة كمعيار في مقارنة المخاطر المرتبطة بالأوراق المالية. كما تستخدم سندات الخزانة لمدة 10 سنوات كمعيار ودليل لأسعار الفائدة على منتجات الإقراض. سندات الخزانة الأمريكية ، نظرًا لمخاطرها المنخفضة ، تميل إلى تقديم معدلات عائد أقل بالنسبة للأسهم وسندات الشركات.

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ومع ذلك ، يمكن للسندات المدعومة من الحكومة ، وخاصة تلك الموجودة في الأسواق الناشئة ، تحمل مخاطر تشمل مخاطر الدولة ، والمخاطر السياسية ، ومخاطر البنك المركزي ، بما في ذلك ما إذا كان النظام المصرفي قادرًا على السداد. رأى المستثمرون تذكيرًا قاتمًا بمدى خطورة بعض السندات الحكومية خلال الأزمة المالية الآسيوية في 1997 و 1998. وخلال هذه الأزمة ، اضطرت عدة دول آسيوية إلى تخفيض قيمة عملتها الذي أدى إلى إرسال صدى مزعج حول العالم. حتى أن الأزمة تسببت في تخلف روسيا عن سداد ديونها.

استخدامات السندات الحكومية Government Bond

تساعد السندات الحكومية في تمويل العجز في الميزانية الفيدرالية وتستخدم لزيادة رأس المال لمشاريع مختلفة مثل الإنفاق على البنية التحتية. ومع ذلك ، يستخدم البنك الاحتياطي الفيدرالي السندات الحكومية أيضًا للسيطرة على المعروض النقدي في البلاد.

عندما يعيد بنك الاحتياطي الفيدرالي شراء السندات الحكومية الأمريكية ، يزداد عرض النقود في جميع أنحاء الاقتصاد حيث يتلقى البائعون أموالًا لإنفاقها أو الاستثمار في السوق. وأي أموال مودعة في البنوك تستخدم بدورها من قبل تلك المؤسسات المالية لإقراض الشركات والأفراد ، مما يزيد من تعزيز النشاط الاقتصادي.

إيجابيات وسلبيات السندات الحكومية

كما هو الحال مع جميع الاستثمارات، لدى السندات الحكومية إيجابيات وسلبيات على حاملها. على الجانب الإيجابي ، تميل أوراق الدين هذه إلى إرجاع تيار ثابت من دخل الفوائد. و على الجانب السلبي عادة ما يكون هذا العائد أقل من المنتجات الأخرى في السوق بسبب انخفاض مستوى المخاطر التي تنطوي عليها استثماراتهم.

ايجابيات السندات الحكومية

دفع عائد ثابت على دخل الفوائد

انخفاض مخاطر التخلف عن سداد السندات

معفاة من الضرائب الحكومية والمحلية

سوق مرن لإعادة البيع

يمكن تقييمها من خلال الصناديق المشتركة وصناديق الاستثمار المتداولة

سلبيات السندات الحكومية

عائد على الاستثمار منخفض

الدخل الثابت ينخفض مع ارتفاع التضخم في اقتصاد البلاد

تحمل المخاطر عندما تزيد أسعار الفائدة في السوق

مخاطر التخلف عن السداد وغيرها من مخاطر السندات الأجنبية