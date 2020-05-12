لقد حدث: بيتكوين شهدت للتو التنصيف الثالث في تاريخها

تام شمس - الثلاثاء 12 مايو 2020 12:54 صباحاً - أصبح أكثر حدث متوقع للعملة المشفرة لعام ٢٠٢٠، وهو التنصيف الثالث لبيتكوين، حقيقة واقعة. ومع حدوثه مرة واحدة فقط كل أربع سنوات، فإن أحدث تنصيف لمكافأة تعدين كتلة بيتكوين قد خفض مكافأة كتلة بيتكوين من ١٢,٥ بيتكوين إلى ٦,٢٥ بيتكوين.

وقد وقع حدث التنصيف الثالث لبيتكوين في الساعة ٣:٢٣ مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم ١١ مايو، وفقًا لبيانات من تريدبلوك.كوم. وبعد التغلب على التنصيف، يتم تداول بيتكوين بسعر ٨٥٠٠ دولار، مع هيمنة السوق بنسبة ٦٧٪ حتى وقت كتابة المقالة، وفقًا لكوين٣٦٠.

مسار مكافأة كتلة بيتكوين من ٥٠ بيتكوين إلى ٠,٠٠٠٠٠٠٠١ بيتكوين

منذ إنشاء أول كتلة لبيتكوين في عام ٢٠٠٩، كانت هناك ثلاثة أحداث تنصيف. وهي تحدث مرة واحدة كل ٢١٠٠٠٠ كتلة يتم تعدينها، أو مرة واحدة كل أربع سنوات تقريبًا، يخفضض تنصيف بيتكوين مكافأة كتلة عامل التعدين الحالية بنسبة ٥٠٪. وقد وقع أول حدث لتنصيف بيتكوين في عام ٢٠١٢، حيث تم خفض مكافأة الكتلة الأصلية من ٥٠ بيتكوين إلى ٢٥ بيتكوين. وحدث التنصيف الثاني في عام ٢٠١٦، مع انخفاض المكافأة من ٢٥ إلى ١٢,٥ بيتكوين.

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ونظرًا لأن عرض بيتكوين يقتصر على ٢١ مليون عملة، يجب أن تستمر أحداث تنصيف بيتكوين حتى عام ٢١٤٠، أو حتى ٢١ مليون عملة بيتكوين. وبحلول ذلك الوقت، يجب أن تصل مكافأة الكتلة إلى ١ ساتوشي، أو أصغر وحدة من بيتكوين بسعر ٠,٠٠٠٠٠٠٠١ بيتكوين. وفي وقت كتابة المقالة، بلغ عدد عملات بيتكوين المتداولة ١٨,٣٧ مليون، وفقًا لبلوكتشين.كوم.

تأثير تنصيف بيتكوين

نظرًا لأن التنصيفين السابقين لبيتكوين قد أثرا في نهاية المطاف على سعر بيتكوين بطريقة إيجابية، فقد أصبحت عمليات تنصيف بيتكوين موضوعًا لتنبؤات الأسعار والمضاربة المتنوعة. ففي حين توقع بعض لاعبي العملات المشفرة أن التنصيف الثالث من بيتكوين لن يكون له أي تأثير على سعر بيتكوين، فإن البعض الآخر واثقون من أن التنصيف سيؤثر بالتأكيد على سعر العملة الرقمية بسبب قطع إمدادات بيتكوين الجديدة.

وفي حين يبدو أن ارتباط سعر بيتكوين أمر مشكوك فيه، فإن أحدث تنصيف لبيتكوين له تأثير مباشر على القائمين بالتعدين. حيث يتوقع عدد من خبراء العملات المشفرة أن يؤدي التنصيف الجديد إلى توقف القائمين بالتعدين عن توليد بيتكوين جديدة حيث سيصبح عدد كبير من أجهزة التعدين قديمًا. ووفقًا لمجموعة التعدين بولان أليخاندرو دي لا توري، بدأ عدد من القائمين بالتعدين الذين لا يحققون أرباحا بالفعل في إغلاق معداتهم قبل تنصيف بيتكوين في ١١ مايو.