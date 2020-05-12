كريبتو.كوم تُطلق ملحقًا لمليون تاجر تجارة إلكترونية على إكويد

تام شمس - الثلاثاء 12 مايو 2020 12:54 صباحاً - أطلقت كريبتو.كوم مكونًا إضافيًا للدفع لإكويد، منصة التجارة الإلكترونية المشابهة لشوبيفاي أو ووكومرس. ويسمح المكون الإضافي للتجار بقبول العملات المشفرة لمنتجاتهم.

وقد أعلنت كريبتو.كوم عن الشراكة يوم ١١ مايو. يسمح المكون الإضافي، المسمى كريبتو.كوم باي تشيك أوت، للمشترين بالدفع مقابل العملات المشفرة لمنتجاتهم على مواقع التجارة الإلكترونية التي تعمل على إكويد، والتي تدعي الشركة أنها أكثر من مليون.

ويمكن للتجار اختيار العملة التي يريدون قبولها كتسوية. وبينما يمكنهم تلقي العملات المشفرة مباشرة، يمكنهم أيضًا تجنب تعريض أنفسهم للتقلبات من خلال السماح لكريبتو.كوم بتحويل الأموال إلى الدولار الأمريكي أو اليورو.

والعملات التي يدعمها الملحق تشمل بيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH) ولايتكوين (LTC) وريبل وكريبتو.كوم كوين أو CRO. وسيتيح استخدام CRO أيضًا للعملاء استرداد النقود على عملاتهم المشفرة.

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ولدعم المبادرة، سيتردد موقع كريبتو.كوم أيضًا عن رسوم التسوية للأشهر الستة الأولى من استخدام البرنامج المساعد على إكويد.

التوسع المستمر

وفقًا لما أفاد به كوينتيليغراف، لدى كريبتو.كوم خططًا كبيرة لعام ٢٠٢٠، والتي تشمل توسيع نطاق البورصة وبرنامج بطاقة الخصم.

ففي أبريل، أضافت ليدجر حل التاجر لكريبتو.كوم لبيع أجهزة محافظ العملات المشفرة.

وفي مارس، أبلغ كوينتيليغراف عن تكامل كريبتو.كوم مع برامج الضرائب التي تساعد على تتبع عمليات شراء أصول العملات المشفرة.