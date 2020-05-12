باينانس.يو إس تطلق منصة تداول مباشر

تام شمس - الثلاثاء 12 مايو 2020 12:54 صباحاً - أطلقت ذراع باينانس في الولايات المتحدة بوابة للتداول المباشر لصفقات بقيمة ١٠٠٠٠ دولار أو أكثر، وفقًا لإعلان رسمي يوم الاثنين.

مكتب التداول المباشر ومتطلبات باينانس.يو إس

يتم التفاوض على الصفقات خارج البورصة مباشرة بين المشتري والبائع ولا تظهر في دفاتر السجلات العامة في البورصة، حسبما أوضحت منصة العملات المشفرة في الأسئلة الشائعة. ويُزعم أن ذلك يسمح بحركة مبالغ كبيرة بخصوصية أفضل وبدون إمكانية التأثير على السوق.

وتدعم منصة التداول المباشر حاليًا ١٢ عملات مشفرة بالإضافة إلى الدولار الأمريكي، على الرغم من أن سحب الدولار الأمريكي متاح فقط للمستخدمين الذين اجتازوا التحقق من المستوى ٣ عملات ورقية، والذي يحتوي على متطلبات "اعرف عميلك" الأكثر صرامة على المنصة. ويتم إرسال جميع التسويات مباشرةً إلى حسابات باينانس.يو إس الحالية للعملاء.

وعلى الرغم من أن باينانس.يو إس لا تفرض رسومًا لصفقات التداول المباشر، إلا أنه سيكون هناك فروق أسعار. وهذا يعني أن السعر الذي تقدمه البورصة سيكون أقل أو أعلى من سعر السوق، اعتمادًا على إذا ما كان العميل يبيع أو يشتري.

يتوفر فرع الولايات المتحدة العالمي لبورصة العملات الرقمية، والذي افتتح في سبتمبر ٢٠١٩، للمقيمين في معظم الولايات، باستثناء ما يلي: ألاباما وألاسكا وكونيتيكت وفلوريدا وجورجيا وهاواي وأيداهو ولويزيانا ونيويورك ونورث كارولينا وتكساس وفيرمونت وواشنطن.