متوسط ​​رسوم معاملات بيتكوين يرتفع بنسبة ٣٠٠ ٪ قبل التنصيف

تام شمس - الاثنين 11 مايو 2020 11:11 صباحاً - مع تنصيف مكافآت بيتكوين الثالث في غضون ١٤ ساعة تقريبًا في وقت كتابة المقالة، ارتفع متوسط ​​قيمة رسوم المعاملات بأكثر من ٣٠٠٪.

ووفقًا للبيانات المتاحة على بيت إنفو تشارتس، بلغ متوسط ​​رسوم المعاملات للبيتكوين (BTC) يوم ٨ مايو ذروته عند ٣,١٩ دولارًا، بزيادة تزيد عن ٣٠٠٪ من متوسط ​​الرسوم في ٢٦ أبريل والبالغ ٠,٦٢ دولارًا. وقد كانت المرة الأخيرة التي كان فيها متوسط ​​رسوم معاملات بيتكوين أكثر من ٣,٠٠ دولارات هي في ٢٠١٩.

المصدر: بيت إنفو تشارتس

تاريخيًا، زادت رسوم معاملات بيتكوين قبل حدث التنصيف إلى حد كبير. حيث شهد التنصيف الأخير في ٩ يوليو ٢٠١٦ ارتفاعًا كبيرًا في رسوم المعاملات في الأسابيع السابقة، حتى بلغ ذروته لفترة وجيزة بمتوسط ​​٠,٦٢ دولار / معاملة عندما كانت القيمة حول ٠,١٠ دولار خلال فترة ٢٤ ساعة.

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المصدر: بيت إنفو تشارتس

في ديسمبر ٢٠١٧، عندما وصلت بيتكوين إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند ٢٠٠٠٠ دولار تقريبًا، كان متوسط ​​رسوم المعاملة ٥٥ دولارًا تقريبًا. ومع ذلك، ادعى مؤيد بيتكوين كاش (BCH)، روجر فير مؤخرًا أنه تم تحصيل رسوم تتجاوز ١٠٠٠ دولار.

أصبح العديد من المتداولين صعوديين بشكل متزايد على بيتكوين مع اقتراب تصيف مكافأة الكتلة. وقد تشير الزيادة في متوسط ​​رسوم المعاملة إلى أن المستخدمين على استعداد لدفع المزيد من أجل معالجة معاملاتهم بشكل أسرع.