مؤسسة لايتكوين تنتقل إلى محفظة بيتغو متعددة التوقيع

أعلنت مؤسسة لايتكوين أنها ستنتقل من محفظة إلكتروم-لايتكوين إلى محفظة بيتغو متعددة التوقيعات.

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ووفقًا لمنشور بتاريخ ٧ مايو على موقع الشركة على الإنترنت، فإن هذه الخطوة ترجع إلى محفظة بيتغو التي توفر "راحة أكبر ونفس مستوى الأمان تقريبًا". وستكون عناوين إلكتروم-لايتكوين القديمة متاحة على الإنترنت لمدة شهر واحد، وسيتم نشر محافظ بيتغو الجديدة قريبًا.

ارتفع سعر لايتكوين (LTC) بنسبة ٥٪ بعد الإعلان، لكنه شهد تراجعًا مشابهًا مثل بيتكوين (BTC) خلال انخفاض التنصيف يوم ٩ مايو.

بدء اختبار ميمبلويمبل

نشرت لايتكوين مؤخرًا تحديثًا مرحليًا حول تكامل ميمبلويمبل في التعليمت البرمجية للعملة المشفرة، مدعية أنه تم إنشاء إطار اختبار وبدأ تكامل قاعدة التعليمات البرمجية. ووفقًا للمطورين، يجب أن يعمل ميمبلويمبل على اختبار لايتكوين بنهاية الصيف.