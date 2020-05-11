الرئيس التنفيذي لإس بي آي هولدينغز: شراكة ريبل يمكن أن تساعد سلسلة التوريد في حالة الوباء

تام شمس - الاثنين 11 مايو 2020 11:11 صباحاً - اقترح يوشيتاكا كيتا، الرئيس التنفيذي لشرة إس بي آي هولدينغز، وهي الشركة المالية اليابانية العملاقة، شراكة ريبل مع الشركات متعددة الجنسيات بالإضافة إلى المؤسسات المالية. وقد تأثرت توصيته جزئيًا بتعامل اليابان مع وباء كوفيد-١٩.

تحدث كيتاو، وهو أيضًا عضو مجلس إدارة شركة ريبل، إلى الصحفيين الذين تجمعوا لحضور مؤتمر عبر الهاتف من قبل اإس بي آي في ٢٨ أبريل. حيث قال الرئيس التنفيذي إن محاميه سيحضرون اللجنة التنفيذية التالية لريبل وطلب منهم تعزيز الشراكات الجديدة مع الشركات متعددة الجنسيات مثل بيغ شوشا، وهي شركة تداول يابانية.

"من خلال إضافة شركات متعددة الجنسيات إلى شبكة ريبل وليس فقط المؤسسات المالية، يمكننا أن نتوقع أن ينمو [عدد المدفوعات عبر الحدود] بشكل كبير."

حلول بلوكتشين لكوفيد-١٩

يتوقع كيتاو أن يكون تطبيق بلوكتشين لإدارة سلسلة التوريد مشكلة أكثر إلحاحًا في العالم بعد فيروس كورونا، قائلًا إن إس بي آي قد شهدت "اضطرابًا في سلسلة التوريد" للإمدادات الأساسية أثناء الوباء:

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"نحن ندرك مدى اعتمادنا على الصين في توريد الأقنعة. ونحن في مشكلة خطيرة."

يعتقد كيتو أن الحصول على الشفافية والتتبع، الذي تقدمه ريبل، سيكون أكثر أهمية في المستقبل.

"سيتعين عليك تشغيل سلاسل توريد متعددة مع بعض المرونة والتفكير في البلدان الأكثر استعدادًا للتعامل مع الوباء. وأيضًا، تحتاج إلى معرفة البلدان التي تتيح المعلومات بحرية والتعاون مع الآخرين في جميع أنحاء العالم ..."