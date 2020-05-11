أسباب تجعل الشركات الكبرى في العالم تتبنى تقنية البلوكشين

قبل أكثر من عشر سنوات تقريبا ، كانت تقنية البلوكشين Blockchain، أو حتى التكنولوجيا والمصطلحات التي تدور حولها، لا وجود لها. وبعد مرور عقد من الزمن العديد من الشركات الكبرى تتبنى تقنية البلوكشين ، من الرعاية الصحية إلى التأمين ، وصرف القروض إلى إدارة سلسلة التوريد ، تحركت البلوكشين ببطء ولكن بثبات في وسط الحياة المعاصرة . استطاعت هذه التقنية إمكاناتها الهائلة في تنظيم المشاريع.

أهم أسباب لماذا تتبني الشركات الكبرى تقنية Blockchain

فيما يلي نظرة سريعة على بعض فوائد تقنية البلوكشين الرئيسية للشركات في جميع أنحاء العالم .

التتبع و التعقب الفوري

تقريبا جميع الأعمال التجارية والتسليمات خدمة تنطوي على نوع من نظام سلسلة التوريد التي يجب مراقبتها بانتظام. فحركة المنتجات و الإمدادات من المصانع إلى المستودع ثم إلى تجار التجزئة ، على سبيل المثال ، تدعو إلى المراقبة المستمرة في الوقت الفعلي. تقدم Blockchain ، التي لا تتسم بالشفافية فحسب ، بل أيضًا من حيث كونها غير ثابتة زمنياً ، نفسها كواحدة من أفضل الطرق لتنفيذ أنظمة السجل الموزع المتحملة والمصممة لتحقيق ذلك.

الفعالية من حيث التكلفة

أن يتم توظيف خدمات تقنية البلوكشين بشكل صحيح، يمكن لرجل أعمال ذكي أن يتخلص بشكل فعال من الحاجة إلى الحصول على الخدمات الغير ضرورية والمكلفة. المثال النموذجي هو كيف يمكن توجيه العقود الذكية، عبر تقنية blockchain للسماح بصرف المدفوعات تلقائيًا بمجرد الوصول إلى معيار معين. بفضل هذا ، فإنه يلغي الحاجة إلى المسؤولين الإداريين الذين يتحققون من الوثائق قبل التحقق من صحتها لإطلاق الأموال ماديا.

تحسين الكفاءة

وكما هو متوقع ، فإن تقليل عدد الوسطاء في سلسلة التوريد الخاصة بك كرجل أعمال لا يعمل فقط على خفض التكاليف بل يبسط العملية بأكملها. على هذا النحو ، من خلال القضاء على مكامن الخلل التي يقدمها الوسطاء في أي نظام وظيفي ، فإنك تقوم بحقن بعض السرعة في عملية التشغيل الخاصة بك بشكل فعال. أيضا ، لم تعد هناك حاجة لإشراك أطراف متعددة في عملية صنع القرار الخاص بك ، في حين أن تقنية البلوكشين يمكن أن تحقق كل ذلك من خلال عدد قليل من النصوص البرمجية المحددة مسبقا.

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الأمان

تضمن تقنية Blockchain، عن طريق التشفير القياسي، أن جميع العقد في الشبكة تعمل بشكل متناغم في اتفاقية كاملة مع المعاملات التي يتم تحديثها باستمرار في السجل الموزع. إلى جانب ذلك ، يتم تنظيم خوارزمية العمل بطريقة تربط كل كتلة بالمرحلة السابقة بطريقة سلسة. وعلى الرغم من أنها ليست آمنة بنسبة 100%، فإن موثوقيتها تتعدى الأميال عن المنهجية التقليدية الحالية التي يستخدمها معظم المتداولين في الوقت الحالي .

هذا يفسر لماذا أثبتت تقنية البلوكشين أنها نعمة و هبة للعديد من الصناعات الحساسة مثل المؤسسات المالية والإدارات السياسية والرعاية الصحية والقطاعات القانونية.

الشفافية

وأخيرًا ، فإن الشفافية التي لا تضاهى في الشركات القائمة على blockchain تجعلها تبرز بين النظام الأساسي المزدحم. لا يمكن المبالغة في تقدير القدرة على تنفيذ نظام دفتري قائم على الإجماع وتعتمد تعقيداته على جميع الأطراف.