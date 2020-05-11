جيني تا حول الانتقال من وول ستريت إلى العملات المشفرة

تام شمس - الاثنين 11 مايو 2020 02:58 صباحاً - في مقابلة حصرية مع كوينتيليغراف، ناقشت جيني تا، الرئيسة التنفيذية السابقة لشركات استثمارية متعددة والمؤسس والرئيس التنفيذي للسوق الاجتماعية التي تعمل بنظام العملات المشفرة، كوين لينكد، رحلتها التي تنتقل من وول ستريت إلى الاقتصاد اللامركزي.

حيث شددت رائدة الأعمال المتسلسلة والمليونيرة العصامية على تحديات البحث عن مشورة قانونية سليمة لقطاع ناشئ يخضع للتنظيم السريع التطور.

ومع ذلك، تتوقع تا أن النضج المتزايد لتنظيم بلوكتشين سيؤدي إلى اعتماد واسع النطاق لأصول العملات المشفرة.

من وول ستريت إلى العملات المشفرة

تروي تا لرة الأولى التس سمعت فيه ببيتكوين من خلال التوأمين وينكلفوس، ومع ذلك، ذكرت أنها "أصبحت جادة حقًا في نهاية عام ٢٠١٦".

"كانت بيتكوين لا تزال أقل من ١٠٠٠ دولار وأرسلت تغريدة، وقلت" سوف تتجاوز ١٠٠٠ دولار في عام ٢٠١٧."

وذكرت تا أنها غادرت وول ستريت "للذهاب إلى ريادة الأعمال وفي عالم التكنولوجيا"، مضيفةً: "هذا هو السبب في أن العملات المشفرة هي الصناعة المثالية، [...] لدي الكثير من الشغف لأن التمويل اللامركزي يجمع كٍ من مجالات خبرتي في واحد ".

تا تُطلق سوقًا اجتماعيًا يعمل بنظام العملات المشفرة

أطلقت تا كوين لينكد في ٧ مايو، وتتألف من شبكة اجتماعية وسوق مدعومة بالعملات المشفرة تكافئ نشاط المستخدمين بتوكنات ملكية يمكن استبدالها مقابل تيثر (USDT) أو استبدالها للحصول على خصومات في السوق.

ذكرت تا أن كوين لينكد تأمل في دفع اعتماد الأصول الرقمية من خلال توفير مكان حيث "يمكن لأي شخص شراء أي شيء باستخدام العملات المشفرة"، مشددةً على عدم وجود منصات تسهل تجارة العملات المشفرة.

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وأضافت: "كان الجميع يتحدث عن التبني -" متى يمكننا استخدام بيتكوين أو إيثريوم لشراء منتجات حقيقية؟ "لهذا ولدت كوين لينكد".

وقالت: "لقد بدأت في تجميع المشروع بمفردي منذ حوالي عامين، وبدأ في اكتساب القوة في نهاية العام الماضي". "كنت قد خططت للإطلاق في مارس، ولكن فيروس كورونا ضرب العالم، لذلك تأخرت لمدة شهر، ونحن هنا."

أنظمة بلوكتشين ما زالت تنضج

عندما سئلت عن التحديات التي واجهتها في دخول صناعة بلوكتشين، شددت تا على نقص الخبراء القانونيين المطلعين على القطاع.

"إن المحامين التقليديين، عادة السادة الذين يكونون في الخمسينات من العمر، ومحاميي هارفارد، وما إلى ذلك، يعملون جيدًا جدًا في الأسواق التقليدية. ولكن عندما يتعلق الأمر بالاستكشاف في الاقتصاد المرمّز، فإنهم لا يعرفون الكثير - فهم مثل المكفوفين الذين يقودون المكفوفين. لقد تعلمت ذلك بسرعة كبيرة."

وأضافت: "أحتفظ بمحاميي التقليدي في الجانب التقليدي، ثم أستعين بعدد قليل من محامي بلوكتشين الذين يكونون أصغر سنًا وأكثر خبرة بالاقتصادات المرمّزة - ثم أتعامل مع جميع الجوانب وأوازن بين الاثنين".

كما أشار تا إلى صعوبات طلب المشورة القانونية بشأن صناعة ناشئة ذات إرشادات وتحديات تنظيمية سريعة التغير، قائلة:

"أحد الأشياء التي تعلمتها في هذه الصناعة هو أننا بحاجة إلى خبراء قانونيين ومحامين، ولكن يجب أن نكون متقدمين عليهم قبل أن يتمكنوا من توجيهنا بشكل صحيح."

وأضافت: "ببطء ولكن بثبات، أعتقد أن الصناعة سوف تنضج عندما يتعلق الأمر باللوائح - وأعتقد أن هذا هو حيث سينمو التبني".