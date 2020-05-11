سيلسيوس تستهدف المستخدمين الجدد بذهب وسلع مرمّزة

تام شمس - الاثنين 11 مايو 2020 02:58 صباحاً - في مقابلة حصرية مع كوينتيليغراف، ناقش أليكس ماشينسكي، الرئيس التنفيذي لمنصة سيلسيوس للتمويل اللامركزي، أو DeFi، ومخترع بروتوكول الصوت عبر الإنترنت، أو VOIP، مقدمة المنصة الأخيرة لدعم تيثر غولد، أو XAUT.

حيث وصف ماشينسكي دعمه للذهب المرمّز بأنه يقدم جسرًا للمستخدمين من العملة الورقية إلى الأصول غير المترابطة واللامركزية.

سيلسيوس تضيف دعمًا للذهب

قال ماشينسكي: "للمرة الأولى في التاريخ، يكتسب الذهب اهتمامًا بالذهب". "كل أسبوع نقدم لكم قطعة ذهب فوق الذهب الذي تملكه بالفعل، بالذهب."

وتابع أن "هذا لم يكن هذا موجودًا في التاريخ أبدًا". "في كل مرة تشتري فيها الذهب، كانت لديك نفقات، وكان لديك رسوم تخزين ورسوم تأمين، أو رسوم أموال - رسوم، مقابل رسوم، مقابل رسوم. ولكن لدينا عائد إيجابي بنسبة ثلاثة أو أربعة في المائة سنويًا".

مع إضافة الذهب، ذكر ماشينسكي أن سيلسيوس تقدم الآن دعمًا لأصل غير مرتبط ومستقر - مما يوفر جسرًا للمستخدمين الذين قد لا يكونون مهتمين بأصول العملات المشفرة ولكنهم مهتمون بالانتقال من العملات الورقية وغير أصول غير مرتبطة.

“يمتلك معظم الناس ما يقرب من ١٠٠٪ من أصولهم المقومة بعملتهم المحلية. لذلك لديهم عقارات، ولديهم سندات، وأسهم، وأيًا كان".

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"لديهم كل هذه الأشياء في سلة واحدة، وهم لا يدركون أنها سلة واحدة. لديهم إما صفر أو ما يقرب من الصفر من الأصول غير المترابطة".

وأضاف: "أعتقد أن كل شخص يجب أن يمتلك من ٢ إلى ٥ في المائة من محفظته في [الأصول غير المترابطة] كتأمين ضد التخفيض".

سيلسيوس تخطط لتوسيع عروض السلع

وبالنظر إلى المستقبل، ذكر ماشينسكي أن سيلسيوس تريد إضافة دعم لأصول وسلع أخرى مرمّزة غير مرتبطة.

"أريد حقًا إضافة الفضة، وربما حتى بعض السلع إذا استطعنا ترميزها وتحقيق العائد. ونحن نريد هذا المزيج الفريد من عدم الارتباط والعائد، وأعتقد أنه إذا كان لدينا محفظة واسعة بما فيه الكفاية ستمكن العديد من الأشخاص من الانضمام".

وربما ينضم الأشخاص الأكبر سنًا لمجرد أنهم يريدون الذهب. قد لا يلمسوا جانب بيتكوين أبدًا، ولكن إذا كان لديك كل الخيارات، فعندئذٍ ستوسع المجتمع حقًا وكل هؤلاء الأشخاص في سوق الأصول الرقمية."

واختتم قائلًا: "قد لا يدرك البعض منهم أنهم مشاروكون في سوق الأصول الرقمية، لكني أعتقد أن هذه فرصة لنا".