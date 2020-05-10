ضجة التنصيف تدفع ثاني أقوى حجم فوري مسجل

تام شمس - الأحد 10 مايو 2020 11:53 مساءً - أدت التكهنات السابقة للتنصيف إلى دفع الأحجام التاريخية لتداول العملات المشفرة، حيث أنتج ٣٠ أبريل ثاني أقوى يوم فردي للحجم على الإطلاق وفقًا لتقرير نشره مجمع بيانات السوق، كريبتوكومبير.

كما حدد الحجم الافتراضي لخيارات بيتكيون في بورصة شيكاغو التجارية، أو CME، رقمًا قياسيًا جديدًا في الأيام الأخيرة، حيث تم تغيير ٢٠٢ عقدًا في ٥ مايو.

٣٠ أبريل يسجّل حجمًا تاريخيًا

تم تداول أصول عملات مشفرة بقيمة ٦٦,٢ مليار دولار في ٣٠ أبريل حيث ارتفع سعر بيتكوين (BTC) فوق ٩٠٠٠ دولار - بما في ذلك ثاني أكبر حجم يومي وراء ٧٥,٩ مليار دولار من أصول العملات المشفرة التي تم تداولها خلال هبوط ١٣ مارس التاريخي.

وتقدر كريبتوكومبير أن ٧٣٪ من التدول قد تم على أساس ما حددته على أنه تبادلات ذات مستوى أدنى، في حين تم تداول ١٧,٩ مليار دولار، من خلال حساباتهم على أعلى المستويات.

وتمثل أكبر ثلاث بورصات فورية، باينانس وأوكي إكس و كوين بيز، ١٠,٤٪ من إجمالي التجارة، حيث استضافت ٣,٦ مليارات دولار و٢,٥ مليار دولار من حيث الحجم على التوالي. وقد احتلت كوين بيز المرتبة الثالثة بمبلغ ٨١٨ مليون دولار.

واستمرت هيمنة تيثر (USDT) في الأسواق في التمدد، حيث تمثل أزواج تيثر ٧٤٪ من جميع التداول بين بيتكوين والعملات المستقرة أو العملات الورقية.

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الحجم بين بيتكوين والعملات المستقرة أو العملات الورقية: كريبتو كومبير

تراجع أحجام المشتقات بمقدار الربع

وجد التقرير أن باينانس كان البورصة الوحيدة التي شهدت نموًا في حجم المشتقات الشهر الماضي، بعد الحجم غير المسبوق الذي نشر خلال شهر مارس.

حيث نما حجم المشتقات الشهرية من باينانس بنسبة ١١,٦٪ ليصل إلى ١٠٨ مليارات دولار، متجاوزًا بورصة بيتميكس الرائدة في السوق منذ فترة طويلة - التي استضافت تداولات بقيمة ٦٩,٣ مليار دولار وسط انخفاض في الحجم بنسبة ٤٠٪.

وتصدرت هوبي وأوكي إكس ترتيب الحجم خلال شهر أبريل بقيمة ١٣٣ مليار دولار و١١٣ مليار دولار في التجارة على الرغم من انكماش التجارة الشهرية بنسبة ١٠,٥٪ و٣١,٤٪ على التوالي. وشهدت المنصة المؤسسية CME انخفاضًا بنسبة ١١,١٪ في التداول، مسجلةً ٤,٥ مليارات دولار من حيث الحجم الشهر الماضي.

ومقارنةً بشهر مارس، انخفض حجم المشتقات المجمعة بنسبة ٢٥٪ ليبلغ الإجمالي ٤٥٦ مليار دولار. كما انخفضت حصة إجمالي تدول العملات المشفرة من ٣٠٪ إلى ٢٧٪.