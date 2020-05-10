باحثٌ في بارادايم يكشف عن بروتوكول إقراض اللتمويل اللامركزي بسعر ثابت

تام شمس - الأحد 10 مايو 2020 12:56 صباحاً - شارك باحثٌ من شركة استثمار الأصول المشفرة، بارادايم، في تأليف ورقة عمل للتمويل اللامركزي الجديد، أو DeFi، بروتوكول الإقراض الذي يتميز بأسعار فائدة ثابتة.

حيث كتب وايت روبنسون وألان نيمبرغ من شركة بارادايم وثيقة المعلومات الخاصة ببروتوكول العائد - اللذان أعلنا عن المشروع يوم ٨ مايو.

وأعلن نيمبرغ أيضًا أن بروتوكول ييلد قد تلقى استثمارًا أوليًا من بارادايم، والذي سيتم تخصيصه لبناء النسخة الأولية من المنتج.

بروتوكول التمويل اللامركزي الجديد يعد بإقراض بسعر فائدة ثابت

يهدف البروتوكول المستند إلى إيثريوم (ETH) إلى إدخال "الإقراض محدد المدة وأسعار الفائدة وأسواق الفائدة إلى التمويل اللامركزي".

وتصف وثيقة معلومات ييلد "معيارًا لتوكن تتم تسويته استنادًا إلى قيمة الأصل المستهدف في تاريخ مستقبلي محدد، والذي يتم دعمه بكمية معينة من أصل الضمان".

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وفي حين أن بروتوكولات التمويل اللامركزي مثل ميكرداو (MKR) اكتسبت شعبية كبيرة في مجتمع العملات المشفرة على مدى السنوات الماضية، فقد أثبتت أسعار الفائدة الطبيعية العائمة المرتبطة بهذه المركبات أنها عرضة لتقلبات كبيرة - مع تقلب رسوم قروض ميكر بين ٠,٥٪ و٢٠ ٪ خلال ٢٠١٩.

بروتوكول ييلد يستمد الإلهام من "السندات بدون كوبونات"

ستعمل الأداة المساعدة الأولى لبروتوكول ييلد على تسهيل إنشاء وإصدار سندات بدون كوبونات على أساس ERC-٢٠ - وهي أداة دين قابلة للتداول تدفع لحاملها بسعر ثابت عند الاستحقاق. وتقول وثيقة المعلومات:

"yTokens هي مثل سندات بدون كوبونات: التزامات على السلسلة يتم تسويتها في تاريخ مستقبلي محدد بناءً على سعر بعض الأصول المستهدفة، ويتم ضمانها بضمان في أصل آخر."

وستكون أول سندات ييلد، يطلق عليها yTokens، هي yDAI - مما يسمح للمستخدمين باقتراض وإقراض عملة داي المستقرة من ميكرداو بمعدلات ثابتة باستخدام إيثريوم كضمان.

وهناك ٩٠٠ مليون دولار مؤمّنة حاليًا في بروتوكولات التمويل اللامركزي في المجموع، والتي تمثل ميكرداو ٥٣,٤٪ منها.