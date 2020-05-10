أخبارٌ مزيفة: تقارير جديدة تزعم أن شجار الشارع في بيتماين كان مبالغًا فيه

تام شمس - الأحد 10 مايو 2020 12:56 صباحاً - أبلغنا مؤخرًا أن المدير المالي لشركة بيتماين، لوياو ليو، قد تم اعتقاله بعد مشاركته المزعومة في هجوم الغوغاء في بكين. وتشير التحديثات الأخيرة إلى أن الأمر لم يكن كذلك.

ففي ذلك الوقت، زعمت المصادر أن الهجوم كان على مؤسس الشركة المخلوع، ميكري نشان. وتشير التقارير المحلية إلى أن الشرطة احتجزت ليو بعد أن سلبت رخصة تجارية من شركة تشان، وهي شركة تابعة لشركة التعدين الرئيسية العملاقة، بيتماين بكين.

ما حدث حقًا وفقًا لكايكسين نيوز

وفقًا لكايكسين نيوز:

"وفقًا لتقارير كايكسين، كان الأطراف هم المدير المالي والممثل القانوني لبيتماين، ليو لوياو وآخرين. وقد تم تكليفه من قبل مؤسس بيتماين، وو جيهان، للحضور إلى المشهد؛ وكان الطرف الآخر مؤسسًا مشاركًا، ميكري تشان، الذي طُرد من الشركة ومحامييه ".

مشهد الأعمال: لم يشارك أي غوغاء

قالت إدارة مراقبة سوق منطقة هايديان في إشعارها:

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"وفقًا لقرار الإدارة القضائية ببكين، من الضروري حاليًا إصدار رخصة تجارية إلى الممثل القانوني المسجل للشركة وإعادة رخصة العمل (السابقة) في غضون مهلة زمنية".

وعندما تم تسليم رخصة العمل إلى تشان، سرعان ما أخذها الناس من بيتماين منه. سمع مراسل كايكسين ليو لوياو يقول:

"إن رخصة العمل ملك لممتلكات الشركة، فكيف يمكن منحها للفرد؟"

وقد زعمت تقارير إعلامية في ذلك الوقت أن الشرطة اعتقلت ليو لوياو. ولكن ردت بيتماين أن هذا ليس أكثر من شائعة. وتزعم التقارير الواردة من كايكسين أن جميع الأطراف تتعاون مع الشرطة.