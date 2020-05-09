استمرار علاقة حب بلوكتشين في الصين مع برنامج تجريبي مالي جديد

تام شمس - السبت 9 مايو 2020 05:58 صباحاً - تنضم مقاطعة صينية أخرى، هاينان، إلى نظام بلوكتشين البيئي مع الإعلان عن منصة للخدمات المالية عبر الحدود. وقد تم الإعلان عن أخبار البرنامج التجريبي للمنصة يوم ٨ مايو.

وبحسب الصحيفة المحلية، هاينان ديلي، وافقت الحكومة المركزية على المبادرة، مما سمح للبنوك بتقديم قروض للشركات التي تتطلع إلى تصدير منتجاتها إلى الخارج.

ويسعى الإجراء إلى تقليل بيروقراطية الإجراءات الجمركية، بالإضافة إلى تقليل عدد طلبات القروض من خلال القنوات العادية.

وسيختار البرنامج التجريبي بنكين لتنفيذ الأعمال من خلال المنصة التي تعمل ببلوكتشين. وأفادت وسائل الإعلام المحلية أنه تم تداول أول حساب تصدير بنجاح من خلال النظام.

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تقليل الوقت والمصروفات في العملية

بتوجيه من فرع هاينان في مكتب الصرف الأجنبي، اعتمد المكتب المحلي لبنك الصين على منصة بلوكتشين لإرسال الأموال بنجاح من شركة في هاينان.

وقد أفادت سينا ​​أن المنصة لديها عدد من المزايا الهامة. يتضمن الأول استخدام بيانات بلوكتشين واقية من العبث من خلال وظائف التوثيق لنماذج البيان الجمركي. ويؤدي ذلك إلى تبسيط العملية وتحسين الكفاءة وتقليل وقت المعالجة بشكل كبير.

وبمجرد أن يقيم المسؤولون نتائج البرنامج التجريبي، سيسعى فرع مقاطعة هاينان التابع لمكتب الصرف الأجنبي إلى تعزيز استخدام بلوكتشين في خدمات المدفوعات عبر الحدود.