عمليات البحث عل غوغل عن "تنصيف بيتكوين" ترتفع إلى أرقام غير مسبوقة

تام شمس - السبت 9 مايو 2020 12:55 صباحاً -

وصلت عمليات بحث غوغل عن "تنصيف بيتكوين" إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، لتتجاوز بكثير الارتفاع المرتبط بحدث التنصيف السابق بنسبة ٣٥٠٪.

وقد وصلت عمليات البحث عن حدث تنصيف بيتكوين (BTC) إلى ١٠٠ على مقياس غوغل المعياري، مما يشير إلى أعلى قيمة لها على الإطلاق. وفي وقت التنصيف الأخير من عام ٢٠١٦، كانت هذه القيمة عند ٢٨. وهذا يعني أن المستوى الحالي من الاهتمام أعلى بنسبة ٣٦٠٪ تقريبًا مما كان عليه قبل أربع سنوات.

عمليات البحث على غوغل عن "تنصيف بيتكوين". المصدر: مؤشرات غوغل.

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لا تزال سوقًا هابطة

حدث التنصيف السابق، الذي خفض مكافأة الكتلة من ٢٥ بيتكوين إلى ١٢,٥ بيتكوين، في ٩ يوليو ٢٠١٦. وعلى الرغم من أن السعر قد صعد قبل الحدث، إلا أن الارتفاع الصعودي الحقيقي تبع ذلك بعد أشهر. وهذه المرة، شهدنا ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار منذ الخميس الأسود. ومع ذلك، ما زلنا بعيدين عن ارتفاع بيتكوين على الإطلاق والذي يبلغ ٢٠٠٠٠ دولار تقريبًا.

وعلى الرغم من الاتجاه الصعودي الأخير، ظلت بيتكوين عالقة في سوق هابطة لمدة عامين ونصف. ومن أجل ترك هذا الانكماش غير المسبوق، سيتعين على بيتكوين كسر المستوى المرتفع السابق في ديسمبر ٢٠١٧، بعد ١٧ شهرًا من التنصيف.

سعر بيتكوين حول التنصيف في ٢٠١٦. المصدر: غلاسنود

إن الزيادة في الاهتمام العام بهذا الحدث ليست مفاجئة بالنظر إلى مدى اتساع مجال العملات المشفرة في السنوات الأخيرة. وبالإضافة إلى هذا النمو الطبيعي، من المحتمل أن تكون الأزمة الاقتصادية المستمرة عاملًا آخر يساهم في هذا الارتفاع.