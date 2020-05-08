مع احتدام الوباء مستثمرون عمالقة يترقبون حدث انقسام عملة البيتكوين Bitcoin

عملة البيتكوين Bitcoin على وشك الخضوع لتعديل فني مجدول حيث أن عدد العملات المعدنة الجديدة الممنوحة لمعالجات الكمبيوتر الذين يعدنون على العملة المشفرة سيتم تخفيضها إلى النصف ، ولكن التنبؤ بالطريقة التي يتحرك بها سعر البيتكوين بعد ذلك أصبح أكثر تعقيدًا الآن.

يتوقع المستثمرون على نطاق واسع على ما يسمى انقسام البيتكوين ، وهو الثالث في تاريخ البيتكوين منذ 11 عامًا. قال بعض المحللين إن الأحداث السابقة غذت ارتفاعات ضخمة في القيمة السوقية لعملة البيتكوين ، ولكن هناك حرف بدل هذه المرة في شكل وباء فيروس كورونا.

من منظور السوق الفعال ، فإن أي رد فعل أساسي على انقسام مكافئة البيتكوين الى النصف يجب أن يكون باهظ الثمن في هذه المرحلة ، بعد كل شيء ، من الصعب تخيل حدث أكثر قابلية للتنبؤ به من تخفيض العرض الغير قابل للتغيير الذي تم تحديده لأكثر من عقد من الزمان.

يعتمد Bitcoin على أجهزة الكمبيوتر التي تتحقق من كتل المعاملات من خلال التنافس على حل الألغاز الرياضية كل 10 دقائق. في المقابل ، يكافأ أول من يحل اللغز ويوضح المعاملة بيتكوين جديدة تضاف الى اجمالي العرض من أصل 21 مليون عملة.

تم تصميم تقنية البيتكوين بطريقة تقلل من مكافأة المعدنين إلى النصف كل أربع سنوات ، وهي خطوة تهدف إلى الحفاظ على غطاء التضخم.

تبلغ مكافأة التعدين حاليًا 12.5 بيتكوين لكل كتلة في بلوكشين البيتكوين. في انقسام البيتكوين هذا الأسبوع ، ستنخفض المكافأة إلى 6.25 بيتكوين جديدة.

في الفترة التي سبقت الانقسام هذا الأسبوع ، ارتفع البيتكوين بنسبة 40% تقريبًا منذ بداية العام وارتفع بأكثر من 85% من أدنى مستوياته. وكان آخر انخفاض بنسبة 1.4% مقابل الدولار عند 10K دولار.

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تجاوزت عملة البيتكوين 10000 دولار بين عشية وضحاها بعد أن ذكرت بلومبرج أن مدير صندوق التحوط بول تيودور جونز قد اشترى البيتكوين كتغطية ضد التضخم. وبالمقارنة ، ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 3.3% حتى الآن هذا العام.

الانقسام المتتجدد ل عملة البيتكوين Bitcoin هو دائما إيجابيا لسوق التشفير

حدث الانقسام الأول في نوفمبر 2012 عندما تم تخفيض مكافئة المعدنين من 50 بيتكوين إلى 25 ، والثاني في يوليو 2016 إلى 12.5 بيتكوين. يشير هذا الحدث الانكماشي تاريخياً إلى بداية أكثر ثورات البيتكوين دراماتيكية على مدى عدة سنوات ، وإن لم يكن قبل عملية بيع قصيرة.

دفع الانقسامان السابقان من البيتكوين الارتفاعات بحوالي 10000% من أواخر 2012 إلى 2014 ، وحوالي 2500% من منتصف 2016 إلى أعلى مستوى على الإطلاق للعملة الذي وصل الى 20000 دولار في ديسمبر 2017 ، وفقًا للمتداولين.

يعتقد ريان واتكينز ، محلل أبحاث في منصة بيانات التشفير ميساري ، أن التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي الفيروس التاجي يمكن أن تكون عقبة رئيسية أمام ارتفاع سعر البيتكوين بعد “النصف”. قال واتكينز: “تتصادم قوة حدث التسويق الرئيسي لبيتكوين مع القوة المتعارضة لبيئة الاقتصاد الكلي غير المؤكدة التي لا تزال متدلية في كل فئة من فئات الأصول”.

وقال بعض المحللين إن هناك دلائل على أن مسيرة كبيرة ستحدث في مجتمعات التشفير ، بمشاركة المستثمرين الأفراد. و يقول ثيران البيتكوين أن سعر البيتكوين يجب أن يرتفع مع انخفاض العرض وافتراض أن الطلب مستقر.