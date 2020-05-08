بيتكوين قد انطلقت في سباق صعودي آخر مرة حدث هذا

تام شمس - الجمعة 8 مايو 2020 11:53 مساءً - كسر عدد عناوين بيتكوين (BTC) النشطة قمة مهمة. وإذا كان التاريخ هو أي شيء يجب أن نتأمل به، فقد يشير هذا المقياس إلى أننا في سباق صعودي مكافئ.

ففي ٧ مايو، تجاوز عدد عناوين بيتكوين النشطة مليون دولار للمرة الأولى منذ يونيو ٢٠١٩، عندما تجاوز السعر ١٣٠٠٠ دولار. وقبل ذلك، لم يكن هناك سوى هذا العدد الكبير من العناوين النشطة على الشبكة خلال موجة الارتفاع التاريخية في أواخر عام ٢٠١٧.

عدد عناوين بيتكوين النشطة. المصدر: غلاسنود

Advertisements

زيادة الاهتمام ببيتكوين

يبدو أن الارتباط الإيجابي بين عدد عناوين بيتكوين النشطة والسعر منطقي على المستوى الحدسي. وتشير الأعداد المتزايدة من المحافظ النشطة إلى اعتماد أكبر ونشاط أكبر على الشبكة. ويبدو أن هذا يتزامن أيضًا مع الاهتمام المتزايد بتنصيف بيتكوين، كما هو موضح في عدد عمليات بحث غوغل للمصطلح. وقد تمت ملاحظة هذا المقياس في نفس اليوم الذي ظهرت فيه الأخبار، حتى أن بول تيودور جونز، مدير صندوق التحوط المشهور، قد أشاد ببيتكوين كتحوط ضد تضخم العملات الورقية.

وهناك شيء واحد يجب ملاحظته هو أن هذه البيانات لا تعرف قيمة بيتكوين التي يتحكم فيها كل عنوان فردي. فسواء كانت المحفظة تحتوي على ١ ساتوشي أو ١٠٠٠٠٠ بيتكوين، فإن مخطط غلاسنود يعامل البيانات بنفس الطريقة.

ويعتقد البعض أنه حتى تتمكن بيتكوين من الخروج من ركودها الذي استمر لمدة عامين ونصف، ستحتاج الأصول إلى تدفق سيولة مؤسسية جديدة.