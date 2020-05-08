شراكةٌ مع ألغوراند تقدم محاسبة متكاملة لحاملي التوكن

تام شمس - الجمعة 8 مايو 2020 11:53 مساءً - أعلنت شركة فيرادي التي تقدم ضرائب العملات المشفرة عن شراكة مع ألغوراند (ALGO) لتقديم محاسبة متكاملة لحاملي توكن ألغوراند.

وقد كشفت شركة فيرادي أيضًا عن استخدام تقنيتها من قبل ألغوراند وبلوكتشين.كوم للمحاسبة والتدقيق الداخليين.

فيرادي تدمج توكن ألغوراند في منصة الضرائب

في حديث إلى كوينتيليغراف، قال كيل كانتي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة فيرادي، أن الشراكات الجديدة هي نتاج عدة شهور من المناقشات بين الشركات.

وقد شهد الاتفاق مع ألغوراند قيام فيرادي بدمج توكن ألغوراند في برامجها. ذكر كانتي أن "حاملي توكن ألغوراند سيكونون قادرين على ربط محافظ متعددة بحسابهم في ليدجيبل بطريقة سهلة الاستخدام وبديهية."

كما صرح شون فورد، الرئيس التنفيذي للعمليات في ألغوراند، قائلًا: "نحن متحمسون للشراكة مع فيرادي ليس فقط لحساب أصولنا الخاصة، ولكن لتوفير محاسبة ليدجيبل لشركائنا الذين يساعدون في تطوير ونمو بلوكتشين ألغوراند".

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وقد صرح متحدث باسم بلوكتشين.كوم قائلًا: "باعتبارها واحدة من أقدم شركات العملات المشفرة وأحد أكبر بورصات العملات المشفرة - مع أكثر من ٤٨ مليون محفظة في ١٤٠ دولة مع أكثر من ١٠٠ مليون معاملة حتى الآن - فإن احتياجاتنا المحاسبية هائلة."

هناك حاجة إلى حلول ضريبية سهلة لدفع التبني

أكد كانتي أن ليدجيبل تقدم مزايا ملحوظة لمستثمري العملات المشفرة، بما في ذلك "التكامل والشراكات مع برنامج دفتر السجلات العام الحالي مثل Xero وإنتويت كويكبوكس ونت سوت" و"إمكانات الحسابات المتعددة وإذن المستخدم".

كذلك أكد كانتي أن هناك حاجة إلى حلول ضريبية ومحاسبية قوية لكي تجذب أصول العملات المشفرة اعتمادًا واسع النطاق، قائلًا: