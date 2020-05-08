اكتشاف ٢٢ ملحقًا على غوغل كروم يسرق العملات المشفرة

تام شمس - الجمعة 8 مايو 2020 09:55 مساءً - اكتشف باحث أمني ٢٢ ملحقًا آخر لمتصفح الويب غوغل كروم تم تصميمها لسرقة العملات المشفرة لمستخدميهم.

وقد أفاد منفذ أخبار الأمن السيبراني، نيكد سيكيوريتي، يوم ٨ مايو أن هاري دينلي، باحث أمني متخصص في العملات المشفرة، اكتشف ٢٢ ملحقًا إضافيًا ضارًا من غوغل كروم. والملحقات التي اكتشفها تنتمي إلى شركات العملات المشفرة المعروفة مثل ليدر وكيب كي وميتاماسك وجاكس. والغرض منها هو خداع المستخدمين في التخلي عن بيانات الاعتماد اللازمة للوصول إلى محافظهم.

وقد تم بالفعل إزالة معظم ملحقات التصيد الاحتيالي اعتبارًا من وقت كتابة المقالة. ووفقًا للتقرير، اختفى معظمها خلال ٢٤ ساعة من إبلاغ دينلي عنها.

غالبًا ما تُستخدم ملحقات غوغل كروم للتصيد

يبدو أن متجر ملحقات غوغل كروم هو مجال تركيز رئيسي لمجرمي الإنترنت الذين يتطلعون إلى سرقة العملات المشفرة. ففي نهاية أبريل، غيّر مديرو غوغل القواعد التي تحكم نشر ملحقات كروم في محاولة لجعل الأمر أكثر صعوبة على المخادعين في نشر التعليمات البرمجية الضارة.

وحسبما أفاد كوينتيليغراف في منتصف أبريل، أزالت غوغل ٤٩ امتدادًا لمتصفح كروم على الويب بعد تقارير عن نشاط ضار. وفي أوائل شهر مارس، حذرت شركة إنتاج أجهزة المحافظ المشفرة الرائدة، ليدجر، مستخدميها من امتدادات التصيد في المتجر.