بلجيكا تخسر مبلغ ٣,٢ ملايين دولار في عمليات احتيال العملات المشفرة في ٢٠١٩

تام شمس - الجمعة 8 مايو 2020 08:00 مساءً - ارتفعت الخسائر العالمية من الاحتيال وسرقة العملات المشفرة بشكل كبير في عام ٢٠١٩، حيث تضاعفت من عام ٢٠١٨. وعلى الرغم من الجهود المتعددة لمعالجة مخططات العملات المشفرة الاحتيالية، استمرت دول مثل بلجيكا في معاناة خسائر من المحتالين في العملات المشفرة.

فوفقًا لتقرير نشرته صحيفة دي تيجد البلجيكية يوم ٨ مايو، أفادت هيئة التفتيش الاقتصادية البلجيكية عن خسائر بقيمة ٢,٩٤ مليون يورو (٣,٢ ملايين دولار) بسبب الاحتيال في العملة المشفرة في عام ٢٠١٩.

تستمر الأرقام في النمو، ولكن يبدو أن الأرقام الحقيقية لم يتم الإبلاغ عنها

تُظهر الأرقام الأخيرة أن عدد حالات الاحتيال في بلجيكا قد تزايد في السنوات الأخيرة. ففي عام ٢٠١٨، أبلغت الخدمة العامة الفيدرالية البلجيكية، والمعروفة باسم FPS Economy، عن خسائر بقيمة ٢,٥ مليون دولار في حيل العملات المشفرة في البلاد.

والأكثر من ذلك، يبدو أن هذه الأرقام المتزايدة "مجرد غيض من فيض" حيث تظل معظم حالات الاحتيال دون الإبلاغ عنها.

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حيث قالت ناتالي مويل، وزيرة الاقتصاد وشؤون المستهلكين البلجيكية، إن الخسائر الحقيقية كانت على ما يبدو أعلى من ٣,٢ ملايين دولار.

وأشارت مويل إلى أن "المبالغ لا ينقلها الصحفيون دائمًا".

وحسبما ورد في التقارير السابقة، تقدر السلطات البلجيكية أن المستثمرين المحليين يخسرون أكثر من ١٥٠ مليون دولار بسبب مخططات الاحتيال كل عام.