بيتكوين سويس تسعى للحصول على مبلغ ٥٠ مليون دولار ليصبح بنك عملات مشفرة

تام شمس - الجمعة 8 مايو 2020 08:00 مساءً - تسعى شركة وساطة العملات المشفرة السويسرية "بيتكوين سويس" للحصول على تمويل لحوالي ٥٠ مليون فرنك سويسري (٥١,٥ مليون دولار) لدعم خططه للتوسع في القطاع المصرفي.

ووفقًا لتقرير جديد نُشر يوم ٨ مايو، تخبر الشركة المستثمرين أنها يمكن أن تصل إلى حالة يونيكورن، أي أن يكون لها تقييم بقيمة مليار فرنك (١,٠٣ مليار دولار) بحلول عام ٢٠٢٥.

طموحات للعمل كبنك في سويسرا والاتحاد الأوروبي

جمعت الشركة بالفعل ٢٠ مليون فرنك (٢٠,٥ مليون دولار) في جولة تمويل أولية، وفتحت التمويل الآن لمستثمرين آخرين حتى منتصف يونيو. وتأمل في تأمين ما لا يقل عن ٤٦ مليون فرنك (٤٧,٤ مليون دولار)، وزيادة قاعدتها الرأسمالية إلى ١٠٠ مليون فرنك (١٠٣ ملايين دولار).

وقد تم تخصيص رأس المال الإضافي لخطط توسع الشركة، والتي تشمل الانتقال إلى القطاع المصرفي.

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وحسبما ذكر كوينتيليغراف، تقدمت بيتكوين سويس بطلب للحصول على تراخيص تداول البنوك والأوراق المالية من المنظمين السويسريين في يوليو من العام الماضي. كما ترغب في تحويل عملياتها في ليختنشتاين إلى بنك للوصول إلى العملاء في الاتحاد الأوروبي.

الخطط المستقبلية الأخرى

تعتزم بيتكوين سويس أيضًا تحسين تداولها وأعمالها الائتمانية، والاحتفاظ ببعض الأموال لمزيد من عمليات الاستحواذ. ففي أكتوبر الماضي، اشترت الشركة حصة أقلية في وين روتس، وهي شركة تقدم التوجيه الشامل للأوامر الذكية وبرامج التداول الخوارزمية.

كما أن لديها أيضًا خطط لعقد عرض توكنات الأوراق المالية، أو STO، في عام ٢٠٢١ وإدراجها في البورصة في العام التالي.