بيكسين تكشف عن صندوق مقوم بمبلغ ٦٥ مليون دولار في بيتكوين للحصول على المزيد من العملات

تام شمس - الجمعة 8 مايو 2020 05:58 مساءً - أطلقت بيكسين غلوبال، وهي شركة عملة مشفرة مقرها هونغ كونغ، صندوقًا للأموال (FOF) ممول بمبلغ ٦٦٠٠ بيتكوين (BTC)، بقيمة تزيد عن ٦٥ مليون دولار حتى وقت كتابة المقالة.

الهدف الرئيسي: زيادة حيازات بيتكوين

وفقًا لإعلان بتاريخ ٨ مايو، أطلقت بيكسين الصندوق للاستثمار في صناديق العملات المشفرة عالميًا. وإن صندوق الأموال مقوم بعملة بيتكوين وهدفه الرئيسي هو زيادة الحيازة من بيتكوين.

وستستند استراتيجيات الصناديق التي تعتزم بيكسين الاستثمار فيها إلى الكمية ويمكنها استخدام المراجحة أو تحليل الاتجاهات. علاوة على ذلك، تأمل الشركة أيضًا في تطوير شراكات مع شركات أخرى حول إدارة التعدين، والتعدين السحابي، وتمويل عمليات التعدين بشكل عام.

تأسست بيكسين في عام ٢٠٠٩، وتوفر خدمات مالية لشركات العملات المشفرة مثل الإقراض والتبادل والضمان. كما أن مرافق التعدين التابعة لبيكسين تسهّل استخدام حوالي ٣٠٠ ميغاواط/ساعة من الكهرباء وتولد حوالي ٣٠٠٠ بيتا هاش من الطاقة الحاسوبية، وهو ما يعادل حوالي ٢,٥٪ من إجمالي معدل الهاش للشبكة.

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صناديق العملة المشفرة تستمر في الازدهار

بعد انخفاض سعر بيتكوين الرئيسي الذي حدث في مارس - مع هبوط صندوق تحوط واحد على الأقل - تشهد صناديق العملات المشفرة اهتمامًا متجددًا من المستثمرين.

فحسبما ذكر كوينتيليغراف في أوائل أبريل، بعد ثلاث سنوات من العمل، أطلق مدير الأصول الكندي كيو آي ثري أول صندوق مرتبط بسعر بيتكوين في بورصة تورونتو.

وأيضًا في أبريل، سمحت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لصندوق تحوط بقيمة ١٠ مليار دولار للوصول إلى العقود الآجلة لبيتكوين في بورصة شيكاغو التجارية.