بطل UFC السابق "لا يستطيع الجلوس على الخطوط الجانبية لفترة أطول" - يشتري بيتكوين

تام شمس - الجمعة 8 مايو 2020 11:57 صباحاً - اشترى بطل فنون القتال المختلطة وبطل UFC السابق الخفيف، إدي ألفاريز، بيتكوين (BTC). ففي تغريدة يوم ٧ مايو، ادعى أنه "لم يعد بإمكانه الجلوس على الخطوط الجانبية".

ضغط الأقران ينجح

يُرجع ألفاريز الفضل إلى زميله بطل فنون القتال المختلطة السابق ومناصر بيتكوين الشهير، بن أسكرين، لإقناعه بالدخول في ذلك، قائلًا:

"لقد أقنعتني!!! ما زلت لا أعرف ما يدور حوله كل شيء ولكنني موافق على المشاركة... ربما يجب أن تدربني على ذلك."

يعتبر أسكرين معجب كبير ببيتكوين لدرجة أنه قام بتغيير اسمه على تويتر تكريمًا لتنصيف البيتكوين القادم. وحسبما ذكر كوينتيليغراف، في يناير وصف ريبل علنًا بأنها "عملية احتيال".

المجتمع على تويتر يستجيب كما يتصور المرء

كانت الردود على تغريدة ألفاريز مزيجًا من الترحيب والاستهزاء. حيث استقبله مايك نوفوغراتز "في الفريق المضيف"، واستفسر سيفيدوس عموص عما إذا كان ألفاريز قد تلقى نسخة من كتابه، The Bitcoin Standard، الذي أرسله ...

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واقترح أحدهم أنه يمكنه الآن شراء المخدرات والأسلحة النووية على شبكة الويب المظلمة، والتي رد عليها: "جميل.. لا أستطيع الانتظار !!"

كما سُئل ألفاريز، هل "دفع ٩ آلاف فقط لبيتكوين". وأكد أن السعر الفعلي كان أشبه بـ ٩٨٠٠ دولار، لكن:

"أنا لا أهتم بالقيمة الآن أو في المستقبل القريب، إنها فترة انتظار طويلة الأمد، وليس انتزاع نقدي".

وكانت UFC أعلنت مؤخرًا عن شراكة مع منصة الترميز الرياضي، تشيليز، مما يتيح للمعجبين فرصة تبادل التوكنات لتجارب VIP.