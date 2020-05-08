لا تزال بيتكوين بحاجة إلى ١٠٤ سنوات للحاق بركب مترو أنفاق مدينة نيويورك

تام شمس - الجمعة 8 مايو 2020 03:55 صباحاً - على الرغم من عدم وجود فترة توقف عن العمل منذ بدايتها، لا يزال أمام بيتكوين (BTC) بعض الوقت للحاق بنظام مترو الأنفاق في مدينة نيويورك.

وكان يوم ٦ مايو ٢٠٢٠ هي المرة الأولى في تاريخ ١١٥ عامًا التي أغلقت فيها مدينة نيويورك عمدًا شريان النقل الرئيسي لها. وسيتيح التوقف عن العمل للعمال التنظيف العميق لجميع سيارات الترانزيت في محاولة لمنع المزيد من انتشار كوفيد-١٩.

خريطة مترو الأنفاق من بيتكوين فوركس. المصدر: مجلة بيتكوين

Advertisements

وفي الوقت نفسه، كانت بيتكوين تعمل دون أي انقطاع منذ كتلة تكوينه. فمنذ تم تعدينها يوم ٣ يناير ٢٠٠٩، لا تزال عقدة التكوين لبيتكوين أساس السلسة المستمر حتى الآن.

بيتكوين - انقسام كلي غير مقصودة

هذا لا يعني أن بيتكوين لم يكن أمامها أي عوائق. ربما، جاء أعظم خلل تقني في تاريخها في عام ٢٠١٣ عندما تسببت الترقية إلى الإصدار الجديد من برنامج بيتكوين كور في تفرع بلوكتشين - حيث انقسمت السلسلة إلى قسمين. واضطر القائمون بالتعدين الذين قاموا بالترقية إلى الإصدار الأحدث من البرنامج إلى الرجوع إلى إصدار سابق قبل حل الخلل.

وهذا ينقلنا إلى مسألة إذا ما كانت الأنظمة اللامركزية بطبيعتها أكثر قوة من الأنظمة المركزية. وتعتمد الحجة على حقيقة أن النظام اللامركزي ليس لديه، أو على الأقل نظريًا، لا يجب أن يكون لديه نقطة واحدة من الفشل. ومع ذلك، ليس لدينا حتى الآن ما يكفي من الأدلة التجريبية للحكم لصالح اللامركزية.

وإذا استمرت بيتكوين في العمل لمدة ١٠٤ سنوات أخرى دون أي انقطاع، فإننا نتوقع التوصل إلى توافق في الآراء حول هذه المسألة