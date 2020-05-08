الملياردير بول تيودور جونز يشتري بيتكوين للتحوط ضد التضخم

تام شمس - الجمعة 8 مايو 2020 02:59 صباحاً - وسط استمرار جائحة فيروس كورونا، ينتشر التضخم في جميع أنحاء العالم. ومن أجل التحوط ضد مخاطر التضخم، يقوم بعض المستثمرين المليارديرات بشراء بيتكوين (BTC).

حيث أفاد بول تيودور جونز، المؤسس الملياردير لصندوق التحوط، تودور إنفستمنت كوربوريشن، أن بيتكوين هي جزء من محفظته.

"إذا اضطررت للتنبؤ، فإن رهانتي ستكون على بيتكوين"

وفقًا لتقرير صدر يوم ٧ مايو عن بلومبرغ، يقوم جونز بشراء بيتكوين لحماية استثماراته من التضخم القادم من طباعة النقود من قبل البنوك المركزية. وفي مذكرة توقعات السوق بعنوان "التضخم النقدي الكبير"، ورد أن المستثمر الملياردير قال إن بيتكوين يذكره بالدور الذي لعبه الذهب في المشاكل الاقتصادية في السبعينيات.

وفي المذكرة، سلط المستثمر البالغ من العمر ٦٥ عامًا الضوء على بيتكوين كأفضل خيار في استراتيجية تعظيم الربح. حيث قال جونز:

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"إن أفضل استراتيجية لتحقيق أقصى ربح هي امتلاك أسرع حصان [...] وإذا أجبرت على التنبؤ، فإن رهانتي ستكون بيتكوين".

ووفقًا للتقرير، فإن Tudor BVI، وهو صندوق تحوط تديره شركة تودور إنفستمنت كوربوريشن، يحتفظ بـ "نسبة منخفضة من رقم واحد" من أصوله في العقود الآجلة لبيتكوين.

الأزمة المستمرة هي أكبر اختبار لبيتكوين

لا يعتبر جونز أول من حدد إمكانات بيتكوين وسط الأزمة والتضخم اللذين يغذيهما فيروس كورونا. وفي مارس ٢٠٢٠، قال بيتميكس الرئيسي لبورصة العملات الرقمية أن التضخم الناجم عن فيروس كورونا سيصبح أكبر فرصة لبيتكوين منذ إنشائه في عام ٢٠٠٩.

وفي وقتٍ لاحق، حدد المستثمر الملياردير ومناصر بيتكوين، تيم درابر، الدور الحاسم لبيتكوين وسط الأزمة المالية العالمية المستمرة. وفي ١٦ مارس، قال دريبر إن بيتكوين، وليس البنوك والحكومات هي التي ستنقذ اليوم.