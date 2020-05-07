إصابة أكبر مستشفى خاص في أوروبا بواسطة برنامج طلب فدية بالعملات المشفرة وسط الوباء

تام شمس - الخميس 7 مايو 2020 11:53 مساءً - أصاب المخترقون البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لأكبر مستشفى خاص في أوروبا ببرامج الفدية.

حيث أفاد منفذ أخبار الأمن السيبراني، كريبون سكيوريتي، في ٦ مايو أن المتسللين اخترقوا أنظمة تكنولوجيا المعلومات في المستشفى الخاص في ألمانيا، فريزينيوس. وبحسب ما ورد أبلغ مصدر مجهول المنفذ أن أنظمة المستشفى مصابة ببرنامج الفدية المعروف باسم سنيك Snake.

وقد تم اكتشاف برنامج الفدية المعني في وقت سابق من هذا العام، ويتم استخدامه بنشاط لاستهداف الشركات الكبيرة. وبحسب ما ورد أكد المتحدث باسم فريزينيوس، مات كون، لكريبسون سكيوريتي أن الاختراق قد حدث:

"يمكنني أن أؤكد أن أمان تكنولوجيا المعلومات الخاص بفريزينيوس قد اكتشف فيروس كمبيوتر على أجهزة كمبيوتر الشركة. [...] وكإجراء احترازي وفقًا لبروتوكولنا الأمني ​​المصمم لمثل هذه الحالات، تم اتخاذ خطوات لمنع المزيد من الانتشار. كما أبلغنا سلطات التحقيق ذات الصلة". Advertisements

وقد أخبر كوهن المنفذ أيضًا أنه في حين أن بعض الوظائف داخل المستشفى محدودة حاليًا، إلا أن رعاية المرضى لا تزال مستمرة. وقال أيضًا إن خبراء تقنية المعلومات في المستشفى يعملون حاليًا على حل المشكلات التي تسببها البرامج الضارة.

مجموعات برامج الفدية تهاجم مقدمي الرعاية الصحية وسط الوباء

يعتقد الكثيرون أن برامج طلب الفدية هو أكبر تهديد بين جميع البرامج الضارة الموجودة. ونظرًا للضغط الذي أحدثته جائحة فيروس كورونا على أنظمة الرعاية الصحية العالمية، فإن هجمات برامج الفدية على المستشفيات تثير القلق بشكل خاص في الوقت الحالي.

وتقدم شركة الأمن السيبراني Emsisoft مساعدة مجانية لمقدمي الرعاية الصحية الذين يقعون ضحية برامج الفدية التي تتطلب عملات مشفرة منذ مارس. وفي أبريل، بدأت مايكروسوفت في إخطار المستشفيات الضعيفة للاستعداد لهجمات برامج الفدية المحتملة.