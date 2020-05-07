تطبيقٌ جديد لإدارة المحافظ الاستثمارية يستهدف المستثمرين مع مبلغ ٢٥ دولارًا فقط لإنفاقه

تام شمس - الخميس 7 مايو 2020 11:53 مساءً - يَعِد تطبيق إدارة المحافظ الاستثمارية الجديد للعملات المشفرة لنظامي التشغيل أندرويد وآي أو إس بتخفيض كل من الحواجز التكنولوجية والمالية للدخول للمستثمرين الجدد.

وقد تم إطلاق بي٢١ إنفست يوم ٧ مايو، ويتيح للمستخدمين إنشاء وإدارة محفظة خاصة بهم من العملات المشفرة بحد أدنى للإيداع بقيمة ٢٥ دولارًا فقط. ويمكن شراء العملات من خلال التطبيق باستخدام التحويل المصرفي أو الدفع بالبطاقة.

الاستثمار في العديد من العملات المشفرة أصبح أمرًا سهلًا

بمجرد إيداع الأموال على المنصة، يمكن استخدامها لشراء الأصول الفردية أو تقسيمها عبر محفظة يحددها المستخدم. ويمكن تعديل الأرصدة من خلال لوحة تحكم التطبيق، ويمكن بيع الأصول الفردية وتداولها حسب الرغبة. وقد أوضح مؤسس بي٢١، نيتين أغاروال، أن مهمة الشركة هي:

"جلب الاستثمار في الأصول الرقمية إلى التيار الرئيسي، بحيث يمكن للجميع المشاركة في العوائد المحتملة دون الحاجة إلى التعامل مع التكنولوجيا المعقدة المرتبطة عادةً باستثمارات الأصول الرقمية والعملات المشفرة."

وبالتالي، يتوفر التطبيق عبر ٦٥ دولة وست لغات.

Advertisements

الفئات الصغيرة

يمكن إجراء عمليات السحب، التي لا تقل قيمتها عن ٢٥ دولارًا، مجانًا عن طريق التحويل المصرفي من ACH داخل الولايات المتحدة. كما يمكن أيضًا إجراؤها عبر تحويل إلكتروني محلي أو دولي، على الرغم من أن هذا سيتكبد رسومًا.

وتتضمن التطورات المستقبلية المخطط لها إدخال بطاقة خصم، والتي يمكن تحويل الأموال إليها وإنفاقها، وإمكانية مشاركة الأصول وكسب الفائدة من خلال خدمات التمويل اللامركزي.

وعلى الرغم من أن تطبيق بي٢١ إنفست يوفر خدمة أكثر سلاسة لأولئك الذين ربما تم منعهم سابقًا من الاستثمار في الأصول الرقمية، إلا أن الجانب الآخر من ذلك هو أنها خدمة حراسة كاملة. وهذا لن يجذب أولئك الذين يطالبون بالسيطرة الكاملة على مفاتيحهم ومحافظهم الخاصة، على الرغم من أن هذا ليس في الواقع من هو الهدف منه.

وأخبر أغاروال كوينتيليغراف أنه يتوقع أن يكون حوالي ٩٠٪ من المستخدمين مستثمرين في العملات الرقمية للمرة الأولى، ولكن التطبيق لديه أيضًا ما يقدمه لأولئك الذين يمتلكون بالفعل أصولًا رقمية.