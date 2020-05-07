عملات تيثر التي يتم الاحتفاظ بها في البورصات يمكن أن تساعد في توقع ارتفاعات بيتكوين

تام شمس - الخميس 7 مايو 2020 11:53 مساءً - شرح ممثل شركة بيانات العملات المشفرة كيف يمكن أن تتنبأ بيانات تيثر على السلسلة بعمليات ارتفاع بيتكوين.

حيث أخبر مدير التسويق ووسائل التواصل الاجتماعي في سانتيمنت، بريان كوينليفان، كوينتيليغراف يوم ٧ مايو أن نسبة تيثر المحتفظ بها في البورصات غالبًا ما تتوقع ارتفاعات بيتكوين. وأوضح المبادئ وراء التحليل:

"لا يتم سحب معظم تيثر من البورصات ليتم تخزينها في محافظ أو صرفها من خلال منصة تعتمد على عملات ورقية مثل كوين بيز. وعندما لا يستخدم الأشخاص تيثر، فغالبًا ما يضعونه في بيتكوين. والأمر الرائع هو حقيقة أن نسبة تيثر هذه غالبًا ما تتقلب بضع ساعات أو أيام قبل أن يتفاعل سعر بيتكوين معها. لذا فإن مراقبة هذا المقياس مقدمًا يمكن أن تؤدي في النهاية إلى تحقيق ميزة هائلة من خلال التقاط تقلبات مفاجئة في وقت مبكر بما فيه الكفاية."

من المتوقع أن يستمر الارتباط

أشار كوينليفان إلى أن هذا الارتباط بدأ بعد عامين من إطلاق تيثر، بمجرد أن اكتسبت العملة المستقرة قوة دفع. والآن، أوضح أن تيثر يستخدم بوضوح كأعلى توكن مستقر للسعر. ويذكر أيضًا أنه واثق من أن هذا الارتباط سوف يستمر في إظهار نفسه في المستقبل. حيث أشار كوينليفان إلى أن الرسم البياني لعام واحد أظهر علاقة عكسية واضحة وواضحة للأشهر ٩-١٠ الماضية.

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جزء سعر بيتكوين من تيثر الخاص بتيثر على مخطط بورصت العملات المشفرة. المصدر: سانتيمنت

ارتباطات أخرى مثيرة للاهتمام

أشار كوينليفان أيضًا إلى وجود علاقة بين كمية العملة المستقرة اللامركزية، داي، في بورصات العملات المشفرة وسعر إيثريوم. حيث أوضح قائلًا:

"غالبًا ما يبدو أن كمية المعروض من داي في البورصات تقود الطريق في سعر إيثريوم. ومع ذلك، هذا أقل اتساقًا بقليل من تعادل بيتكوين-تيثر، نظرًا لأن سعر إيثريوم أكثر اعتمادًا على ما تفعله بيتكوين في أي وقت معين."

وأخيرًا، أقر مندوب شركة البيانات بأن المقاييس الأخرى تستحق النظر أيضًا. وذكر على وجه التحديد اهتمامًا بالاتجاهات الاجتماعية، مثل الكلمات الرئيسية وإشارات الموضوعات على محادثات المنصات الاجتماعية المختلفة. وقال إنه - خلال الشهرين الماضيين - لاحظت الشركة أن الخوف المتعلق بكوفيد-١٩ له علاقة عكسية مباشرة مع سعر بيتكوين.