البيتكوين يتفوق على الأسواق التقليدية و هو قريب جدا من 10K دولار

يبدو أن البيتكوين Bitcoin يتفوق على الأسواق التقليدية و قد انفصل عن الأسواق التقليدية حيث يعيد المستثمرون التركيز على مكافأة شبكة التعدين الوشيكة لحدث انقسام البيتكوين من حيث مكافئة التعدين.

البيتكوين يتفوق على الأسواق التقليدية

في حين اكتسبت أعلى عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية ما يقرب من 6.2% حتى الآن هذا الشهر ، انخفض الذهب ، وهو أحد الملاذ الآمن ، بنسبة 1%. في غضون ذلك ، اعتبارًا من يوم الأربعاء ، انخفض مؤشر الأسهم S&P 500 ، مؤشر وول ستريت ، بنسبة 2.2% على أساس شهري حتى الآن.

ال Bitcoin يعتبر من أفضل الأصول أداءً من عام 2020 حتى الآن ، مع زيادة بنسبة 28% حتى الآن. انخفض النفط WTI بنسبة 66% بسبب التدمير الهائل للطلب الناجم عن جائحة فيروس كورونا.

تحركت العملة المشفرة إلى حد كبير جنبًا إلى جنب مع أسواق الأسهم خلال الشهرين الماضيين. انخفضت الأسعار من 10K دولار إلى 3867 دولار في الأسبوعين الأولين من شهر مارس لأن عمليات البيع التي تقودها فيروس كورونا في الأسهم العالمية أدت إلى اندفاع عالمي للنقود. ارتفعت العملة المشفرة مرة أخرى فوق 7000 دولار في الأسابيع الأربعة التالية ، لتتبع التعافي في الأسهم.

ومع ذلك ، ضعف الارتباط الإيجابي الأسبوع الماضي مع تسجيل البيتكوين مكاسب من رقمين على الرغم من الخسائر المعتدلة في الأسهم. يتم تداول العملة المشفرة الآن بالقرب من 9800 دولار ، وهو ما يمثل زيادة بنسبة أكثر من 5% على أساس أسبوعي حتى الآن.

البيتكوين يقترب جدا من 10K دولار

يبدو أن تركيز سوق التشفير قد تحول بعيدًا عن فيروس كورونا الى حدث انقسام مكافئة البيتكوين، المتوقع أن يبدأ سريانه في 12 ماي أو يمكن أن يحدث في وقت أقرب. وقد أشاد العديد من المحللين بعملية تغيير العرض على أنها حدث صعودي للسعر لأكثر من عام الآن ، وقد يكون الارتفاع الأخير من 7600 دولار إلى 9800 دولار قد غذه الخوف من فقدان الفرصة للمكاسب المتوقعة.

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تشهد شبكة البيتكوين أيضًا أكثر فترات ازدحامها منذ أكثر من عامين. على سبيل المثال ، قفز متوسط سبعة أيام من عدد المحافظ النشطة على الشبكة إلى 947088 يوم الأربعاء ليصل إلى أعلى مستوى منذ يناير 2018. يشير الارتفاع الكبير إلى زيادة اهتمام المستثمرين بالعملات الرقمية ، كما لوحظ في وقت سابق من هذا الأسبوع.

علاوة على ذلك ، ارتفع معدل تجزئة العملة المشفرة – قوة الحوسبة المخصصة لكتل التعدين – مؤخرًا إلى أعلى مستوى له على الإطلاق وهو 140 exahashes في الثانية.

يتوقع معظم المراقبين أن يرتفع سعر البيتكوين إلى خمسة أرقام قبل حدث الانقسام. من وجهة نظر التحليل الفني ، فإن حالة الارتفاع إلى 10000 دولار ستتعزز بعد القبول فوق مستوى المقاومة الرئيسي.

يتم تداول عملة البيتكوين حاليًا فوق مقاومة خط الاتجاه الذي يربط أعلى مستويات يوليو 2019 وفبراير 2020 . إذا استقرت الأسعار فوق هذا المستوى لبضع ساعات أخرى ، فمن المحتمل أن تظهر عمليات شراء أقوى مدفوعة بالرسم البياني ، مما يرفع الأسعار نحو 10000 دولار و هو السعر القريب جدا الان.