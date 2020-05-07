بايسون تريلز تعلن عن دعمها لمنصة سيلو

تام شمس - الخميس 7 مايو 2020 08:57 مساءً - أعلنت بايسون تريلز عن دعمها لشبكة سيلو المفتوحة، والتي تمكن مستخدمي الهواتف الذكية من إرسال العملات المشفرة مباشرة إلى رقم هاتف بدلًا من عنوان بلوكتشين.

والدعم الإضافي يعني أن المستخدمين سيكونون قادرين على تحويل القيمة باستخدام عملة سيلو المستقرة المرتبطة بالدولار الأمريكي على منصة بايسون تريلز.

وقال آرون هينشو، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة بايسون تريلز لكوينتيليغراف:

"بايسون تريلز لها علاقات قوية مع فريق سيلو: نحن أعضاء في تحالف سيلو للازدها ومعروفون جدًا بتقدم سيلو من العمل عن كثب مع فريقهم منذ الأيام الأولى لتطوير البروتوكول. ولدينا منظور فريد حول بروتوكول سيلو والنظام البيئي".

تكامل سيلو لتعزيز أمن الشبكة

يتكون نظام سيلو تك من ثلاث طبقات: سيلو بلوكتشين وعقود سيلو الأساسية والتطبيق.

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وقد أشاد هنشاو باختيار التصميم الأولي لشركة سيلو، والذي يستخدم إدارة القيمة المكتسبة (EVM) (برنامج يعتمد على مفهوم تعيين وكسب القيم للمشاريع) وبروتوكول غو إيثريوم لنظام العقد الأساسي.

كما قال هنشاو إن دمج سيلو في منصة بايسون تريلز سيساعد على تأمين وتعزيز الشبكة:

"نحن نهدف إلى وضع معايير الأمان والموثوقية والجودة على شبكة سيلو من خلال أدوات التحقق والمجموعات التي نديرها. وتقوم منصة البنية التحتية الخاصة بنا بتدوير العقد بسهولة في العديد من مزودي الخدمات السحابية والمناطق لعملائنا. فنحن ننوع البنية التحتية لإنتاج كتل سيلو التي تعزز الشبكة".

البروتوكولات الأخرى المدعومة

أعلنت بايسون تريلز أيضًا عن دعمها لسولانا، وهو مشروع مفتوح المصدر يطبق تقنية بلوكتشين غير القائمة على أذونات بالإضافة إلى بروتوكول نوسايفر NuCypher.