مجتمع تون يطلق نسخة مجانية من شبكة بلوكتشين لتيليغرام

تام شمس - الخميس 7 مايو 2020 05:57 مساءً - يطلق مجتمع شبكة تون المجانية، وهي مجموعة مستقلة من مطوري البرامج والمصدقين والمستخدمين، "شبكة تون المجانية بلوكتشين" اليوم ٧ مايو.

ويبدو أن شبكة بلوكتشين تعتمد على شبكة تيليغرام المفتوحة، وهي سلسلة بلوكتشين التي تم إنشاؤها في الأصل بواسطة تطبيق المراسلة المشفر تيليغرام.

وكان مجتمع تون قد أعلن سابقًا أنه سيطلق سراح الشبكة، على الرغم من نزاع تيليغرام القانوني الطويل مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية وجهود الوكالة المستمرة لمنع إطلاق الشبكة.

ووفقًا لإعلان مشترك مع تون لابز، سيقوم المجتمع بإطلاق شبكة تون المجانية بلوكتشين مع توكنات "تون" مجانية ليتم توزيعها على المستخدمين.

لا يمكن أن تشارك تيليغرام من بافل دوروف في المشروع

من خلال إطلاق كل من الشبكة والتوكنات بشكل مستقل عن تيليغرام ، فإن مجتمع تون المجاني يضع الشبكة على أنها "سلسلة بلوكتشين لا مركزية." وسيتم الحفاظ على سلسلة تون المجانية والتحقق من صحتها من خلال شبكة من الأعضاء المستقلين وغير الهرميين العاملين على مبادئ إعلان اللامركزية (DOD). وإعلان اللامركزية هو المستند الأساسي الذي يحكم عمليات مجتمع تون المجاني وهو متاح على موقع المشروع freeton.org.

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يأتي إطلاق اليوم على الرغم من القرار الواضح الذي اتخذه الرئيس التنفيذي لشركة تيليغرام بافل دوروف بتأجيل إطلاق تون في أبريل ٢٠٢١. حيث يقول مجتمع تون المجاني إن تيليغرام "لم يعد من الممكن المشاركة" في المشروع:

"تعني الإجراءات القانونية في الولايات المتحدة أن تيليغرام، المبدع المبدئي لكتلة تون (تيليغرام/الشبكة المفتوحة)، لم يعد من الممكن التورط فيها [...] ونحن نأمل في أن يقوم شبكة تون المجانية بتعزيز قيم السوق الحرة والبيانات الشخصية الحماية والحكم اللامركزي ومقاومة الرقابة والتعاون حول العالم."

لا يمكن للأعضاء في الولايات المتحدة الانضمام إلى المجتمع في الوقت الحالي

وفقًا لمجتمع شبكة تون المجانية، يمكن لأي شخص أن يصبح جزءًا من الشبكة بمجرد التوقيع على إعلان اللامركزية. ومع ذلك، قال الأشخاص والمنظمات في الولايات المتحدة في البداية أنهم غير قادرين على الانضمام إلى الشبكة في هذه المرحلة. ووعد مجتمع تون المجاني بأن الكيانات الأمريكية ستكون جزءًا من الشبكة يومًا ما:

"ومع ذلك، مع نمونا لتحقيق اللامركزية الكاملة، ستتم إزالة جميع هذه الحواجز بشكل عضوي. ولن تكون هناك أي سلطة مركزية في وضع يمكنها من محاولة الإجابة على أسئلة حول من يمكنه أو لا يمكنه الانضمام ".

وبالتزامن مع الإطلاق، استضاف مجتمع تون المجاني مؤتمر إطلاق عبر الإنترنت على يوتيوب في الساعة ٨:٠٠ صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.