تقرير: كاش آب وغريسكيل تستهلكان أكثر من ٥٠٪ من عملات بيتكوين المعدّنة للربع الأول من ٢٠٢٠

تام شمس - الخميس 7 مايو 2020 03:55 مساءً - أظهر تقرير جديد أن كاش آب وشركة إدارة الأصول غرايسكيل استهلكا أكثر من ٥٠٪ من عملات بيتكوين التي تم إصداره حديثًا في الربع الأول من عام ٢٠٢٠.

حيث قام مدير الصندوق الأسترالي ليستد ريزيرف بتغريد ناتج الحساب بناءً على مقياسين إجماليين: تدفقات غرايسكيل الواردة إلى ودائع بيتكوين وإيثريوم في الربع الأول، والتي تبلغ ٣٨٨,٩ مليون دولار أمريكي، وإيرادات كاش آب البالغة ٣٠٦ مليون دولار التي جاءت من مبيعات بيتكوين خلال نفس الفترة.

ومن ثم تم تقسيم هذه الأرقام على القيمة الإجمالية لعملات بيتكوين المعدّنة في الربع الأول - ١,٣ مليار دولار - بناءً على متوسط ​​سعر بيتكوين البالغ ٨٠٦٨ دولارًا.

وقد أظهرت النتائج أن غرايسكيل وكاش آب باعا حوالي ٢٩٪ و٢٣٪ من عملات بيتكوين المعدّنة حديثًا في الأشهر الثلاثة الأولى من عام ٢٠٢٠، على التوالي.

وأوضح المتحدث باسم ليستد ريزيرف في تعليق لكوينتيليغراف أن "النقطة هي كيف أنهم يستهلكون بشكل متزايد جزءًا أكبر من المعروض المتاح".

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"إذا افترضنا أن الطلب يبقى ثابتًا، فإنهم سيشترون المزيد من عملات بيتكوين في الربع أكثر مما يتم تعدينه في الربع، مما يعني أنه يجب على المتداولين الآخرين البيع، وهو ما يفعلونه بالطبع".

الآثار المحتملة بعد التنصيف

عند سؤاله عن الآثار المترتبة على الصناعة، رد ممثل يستد ريزيرف:

"إنه أمر لا يصدق. يستهلك كيانان أمريكتان أكثر من نصف المعروض الجديد. لذلك دون تضمين كوين بيز/باينانس/بيتفينكس/اوكي كوين وكل بورصة أخرى حول العالم يتم حساب معظم عملات بيتكوين المعدّنة. فماذا سيحدث بعد النصف عندما ينخفض ​​العرض الجديد كل ربع سنة إلى النصف؟"

وقد تمت مشاركة نفس المشاعر من قبل مستثمر بيتكوين البارز أليستير ميلن، الذي غرد: