لجنة تداول السلع الآجلة تقاضي شركات متعددة مقابل ١٥ مليون دولار أمريكي بسبب عمليات العملات المشفرة والخيارات الثنائية

تام شمس - الخميس 7 مايو 2020 03:00 مساءً - اتهمت لجنة تبادل السلع والعقود الآجلة (CFTC) المديرين التنفيذيين لشركات أمريكية وإسرائيلية بتهمة احتيال بقيمة ١٥ مليون دولار تتضمن عملات مشفرة وخيارات ثنائية.

وتشير وثائق المحكمة المقدمة في ٥ مايو إلى خدعتين رئيسيتين، الأولى تتضمن خيارات ثنائية، والتي تم تنفيذها بين أكتوبر ٢٠١٣ ونوفمبر ٢٠١٦، والثانية تشمل الأصول الرقمية، مثل بيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH)، والتي تم تنفيذها بين نوفمبر ٢٠١٣ وأغسطس ٢٠١٨.

حيث اتهمت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) شركة تال فالايولا ومقرها إسرائيل وشركة إيتاي باراك د التابعة لشركة ديجيتال بلاتينوم المحدودة بمساعدة شركة أول إين بابليشينغ (AIP) التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها لإنشاء العديد من خطط الاستثمار المضللة وترويجها للمستثمرين الأمريكيين والأجانب.

وطوال الحملة التسويقية المضللة المزعومة، فتح ما يصل إلى ٥١٩١٧ من مستخدمي الأخبار حسابًا للخيارات الثنائية وأودعوا ما مجموعه ١٣ مليون دولار تقريبًا. بالإضافة إلى ذلك، قام ٨٠٤٣ مستخدمًا بفتح حساب تداول للأصول الرقمية، وإيداع ما مجموعه أكثر من ٢ مليون دولار.

إنشاء قصص نجاح عملاء وهمية

يُزعم أن دانيال فينجهوت من أول إين بابليشينغ قد اعتمد على قصص نجاح العملاء المزيفة التي عرضت أنماط الحياة الفخمة للمستثمرين الذين يتداولون على منصات شركاء AIP. وتدعي لجنة تداول السلع الآجلة أن ديجيتال بلاتينوم وافقت على نشر الإعلانات، على الرغم من علمها بالمعلومات المضللة المقدمة في الحملات الإعلانية.

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ووفقًا لرسالة إلكترونية من عام ٢٠١٥، أنفقت AIP ما يصل إلى ٥٠٠٠٠ دولار لإنتاج مقاطع فيديو للحملات التسويقية خلال عملية احتيال الخيارات الثنائية.

وذكرت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) أنه خلال حملة التماس الأصول الرقمية، كانت الشركات تستخدم ما لا يقل عن خمسة مستجيبين تلقائيين للبريد الإلكتروني، ولكل منها قاعدة بيانات تحتوي على ما يقرب من ٢٠٠٠٠٠ رسالة بريد إلكتروني.

"قام فينغرهات بتوظيف وتوجيه و/أو الإشراف على ما لا يقل عن أربعة أفراد في فلوريدا وفرد واحد في إسرائيل لكتابة رسائل التماس ونشرها بكميات كبيرة من خلال المراسلة الذاتية."

وتقاضي لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) المتهمين على أربع تهم، بما في ذلك الاحتيال في الخيارات واحتيال CTA، بالإضافة إلى السعي إلى مجموعة متنوعة من الأوامر التي تمنعهم من الأنشطة المتعلقة بالسلع الأساسية.