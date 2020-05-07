معظم أرباح كاش آب البالغة ٥٢٨ مليون دولار أمريكي في الربع الأول جاءت من بيتكوين

تام شمس - الخميس 7 مايو 2020 03:55 صباحاً - في ٦ مايو، أصدرت سكوير المستندات المالية الخاصة بها للربع الأول من عام ٢٠٢٠. ونشرت المستندات الإيرادات الخاصة بتطبيق سكويرز كاش، وجاء معظمها من بيتكوين.

الأرقام للربع الأول ودور بيتكوين

٣٠٦ مليون دولار من إيرادات كاش آب البالغة ٥٢٨ مليون دولار للربع الأول من العام جاءت من بيتكوين.

وعلى الرغم من هذه الأرقام، شكل بيتكوين جزءًا صغيرًا من أرباح كاش آب، فقط ٧ ملايين دولار من إجمالي أرباح بقيمة ١٨٣ مليون دولار. وأوضحت الشركة سبب فصلها لإيرادات بيتكوين لكونها مهمة أساسية:

"نقوم بخصم إيرادات بيتكوين لأن دورنا هو تسهيل وصول العملاء إلى بيتكوين. عندما يشتري العملاء بيتكوين من خلال كاش آب، فإننا نطبق فقط هامش صغير على تكلفة السوق لبيتكوين، والتي تميل إلى أن تكون متقلبة وخارجة عن سيطرتنا".

التغييرات على مدار العام وسط كوفيد-١٩

سجل كاش آب زيادة بنسبة ١١٥٪ في الأرباح على أساس سنوي. وفي مكالمة مستثمرين يوم ٦ مايو، قام أحد أعضاء فريق سكوير بذكر "اكتساب عملاء جدد فعال"، والذي يترجم عادةً إلى تسويق جيد وسهولة في الاستخدام.

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المصدر: مستند سكوير للربع الأول لهيئة الأوراق المالية والبورصات

كانت أرقام المستثمرين أقل ارتفاعًا، حيث تراجعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء من ١١٩ مليون دولار في الربع الرابع إلى ٩ ملايين دولار في هذا الربع.

وفي نفس المكالمة مع المساهمين، أكد المسؤولون التنفيذيون، بما في ذلك جاك دورسي، على أداء سكوير في يناير وفبراير بدلًا من مارس، عندما بدأ وباء فيروس كورونا في تخريب الأسواق.

وأشاد دورسي "بمرونة" الشركة وسط هذه الأزمة الاقتصادية. وأشار زميله إلى أن أداء كاش آب يشجعنا في أبريل.