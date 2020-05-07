نوفوغراتز يشير إلى وجود محفز وراء الاتجاه الصعودي الأخير لبيتكوين

تام شمس - الخميس 7 مايو 2020 02:59 صباحاً - افترض المليونير ومدير صندوق التحوط السابق، مايك نوفوغراتز، أن الإنفاق الحكومي حول جهود فيروس كورونا قد يكون سببًا في الارتفاعات الأخيرة في سوق العملات المشفرة.

حيث قال نوفوغراتز في تغريدة يوم ٦ مايو إن "دخل الأسرة في الولايات المتحدة يمكن أن يرتفع هذا العام بالفعل على الرغم من أننا قد نحصل على ٢٥٪ من البطالة"، مضيفًا:

"هذا أمر غير مسبوق. شكرًا للحكومة والرئيس باول. فالمساعدة في الاضطرابات الاجتماعية، قد تفسر عرض البيع بالتجزئة لسوق الأسهم، ويساعد بالتأكيد في حالة بيتكوين."

ومن غير الواضح بالضبط ما يعنيه نوفوغراتز في تغريدته، وما هي الجوانب التي أثرت على أسعار السوق.

جائحة فيروس كورونا تسببت في حدوث فوضى

بعد أن شق فيروس كورونا طريقه إلى أمريكا الشمالية، أوقفت الحكومة الأمريكية العمليات التجارية في حين حثت الناس على البقاء في منازلهم في محاولة لإبطاء انتشار الفيروس.

Advertisements

وبعد فترة وجيزة، تفاعلت الأسواق السائدة من خلال الدخول في وضع السقوط الحر. ويتبع ذلك أسابيع من الحركة السعرية الهبوطية. وفي الوقت نفسه، تعثر سعر بيتكوين بشكل حاد، وسحب سوق العملات المشفرة بأكمله معه.

الأسواق تنتعش منذ ذلك الحين

في الأسابيع التي أعقبت انهيار مارس، أظهرت الأسواق عددًا من أيام الهبوط الإضافية قبل إظهار انتعاش ملحوظ. ووسط التعافي، اتخذت الحكومة الأمريكية عددًا من الإجراءات في محاولة لدعم الاقتصاد المتعثر.

وقد أسفرت هذه الحلول عن طباعة أموال ضخمة، مع حزمة تحفيز رئيسية بقيمة ٢ تريليون دولار. وتضمنت الحزمة في الأساس أموالًا مجانية تم إرسالها إلى المواطنين والشركات لمكافحة النفقات خلال عمليات التسريح، من بين مكونات أخرى.

إن الأسواق الصاعدة منطقيًا لا تسير جنبًا إلى جنب مع ارتفاع معدلات البطالة. ومع ذلك، ارتفعت أسواق التيار الرئيسي والعملات المشفرة وسط ارتفاع أعداد البطالة.

حيث سجلت بيتكوين على وجه الخصوص انتعاشًا كبيرًا، حيث ارتفعت بأكثر من ١٣٠٪ من هبوط سعر مارس.