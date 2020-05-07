نظام Kuailian يجعل من البلوكشين متاحة للكل

مرت عشر سنوات منذ ولادة العملات المشفرة ، ومنذ نشر الورقة البيضاء للبيتكوين ، لم تتوقف تقنية البلوكشين عن التطور. في الوقت نفسه ، شهدت طريقة العمل للحصول على إنتاجية أفضل أيضًا تطورًا جذريًا. لقد تغيرت الأمور كثيرًا منذ الأيام التي يمكن لأي شخص أن يدر فيها عوائد من أجهزة الكمبيوتر المكتبية الخاصة عبر تعدين العملة. ولكن الان من الصعب أن تكون منافسا رغم حصولك على أجهزة عالية المعدات، لأن المنافسة الكبيرة على المستوى العالمي جدا، مدفوعًا بالتقدم التكنولوجي ، يعني أن أكبر اللاعبين في النظام فقط وجدوا أن الاستثمار في البلوكشين هو أمر ومربح. لهذا السبب ، نقدم لكم اليوم نظام بيئي جديد يسمى Kuailian من اجل حل العديد من المشاكل التي خلقتها المنافسة على البلوكشين.

كويليان Kuailian

نظام Kuailian هي شركة تستفيد من نظام متكامل من الخدمات للوصول إلى عالم العملات المشفرة. لدى Kuailian أيضًا تحت تصرفنهاالأدوات القائمة على تقنيات البلوكشين ، والتي يمكن للجميع الوصول إليها وحيث لا توجد حاجة إلى معرفة كبيرة بالنظم أو الاستثمار المكثف في التكنولوجيا.

الخصائص الرئيسية لنظام Kuailian

سيكون من الصعب جدًا تعريف Kuailian بخاصية رئيسية واحدة ، نظرًا لأن لديها في متناولها نظامًا بيئيًا كاملًا ، مع كل قسم بنفس القدر من الأهمية أو حتى أفضل من السابق. ومع ذلك ، يمكن القول أن السمة المميزة للتمييز لدى نظام Kuailian هي التزامها بأن تكون صادقة وشفافة ، وكل ذلك بفضل أدوات وتكنولوجيا البلوكشين وجعلها ممكنة.

يمكن الاطلاع على جميع الأنشطة التي نفذت على Kuailian في الوقت الحقيقي. يمكنك تدقيق حساباتك الخاصة ، وتحديد متى تريد جدولة المعاملات و تذكر أن سجلات البلوكشين هي عامة ويمكن لنظام Kuailian أن يؤكد لك أن عملاتك المشفرة تعمل وتحقق نتائج.

إذا لزم الأمر ، يمكنك استشارة المسجل القانوني في إستونيا للشركة، جميع المعلومات متاحة على موقع Kuailians و شبكاتها الاجتماعية.

تجمع كويليان الذكي وتكنولوجيا إثبات الحصة

ليست كل آليات الإجماع للتحقق من المعاملات هي مثل Bitcoin التي تعتمد على إثبات العمل. هناك حاجة إلى تكاليف تشغيل ضخمة ومعدات قوية للعمل على تعدين البيتكوين ، وسرعان ما أصبحت هذه الية قيدمة. هناك عملات رقمية أخرى تحتاج إلى كمية محددة سلفًا من العملة المعنية لتكون قادرة على تنفيذ المعاملات. لهذا السبب ، من المنطقي جدًا بناء عملاتنا المشفرة باستخدام شركة مثل Kuailian ، التي تعمل مع هذه التكنولوجيا ، والمعروفة في السوق وقادرة على تنفيذ المعاملات، التي يمكن تحقيق عوائد كبيرة منها و التي تتأسس على تكنولوجيا حدثة .

لكن التقدم التكنولوجي لا يتوقف أبدًا ولا يتوقف Kuailian. تستخدم أقوى الشبكات وأحدثها آليات التوافق. إذا كان لديك Heard of Kuailian ، فستعرف بالفعل أن أحد منتجاته الرئيسية هو العقد الرئيسية.

للتلخيص ، هذا المنتج قادر على تنفيذ معاملات عالية الأداء، ويدعم مجموعة من آليات الإجماع مثل ما يلي:

إثبات الحصة

إثبات التفويض الممنوح

إثبات الحصة المحدود

مشاركة الأرباح

إثبات الاتفاق

دليل السلطة

و العديد من التكنولوجيات الحدثة، التي يمكن الاطلاع عليها عبر الموقع الرسمي.

ومن هنا ، تعمل Kuailian على زيادة قدراتها إلى أقصى حد ، من خلال إتاحتها للأشخاص العاديين الذين لن يكونوا قادرين على الوصول إليها بخلاف ذلك ، نظرًا لحجم العملات الرقمية التي قد تكون مطلوبة والمعرفة المطلوبة للعمل معهم. لذلك ، يستخدم Kuailian استراتيجية حصص طويلة الأجل لمدة 1000 يوم ، كما سيضيف أيضًا Simple Way Staking (Stake / Unstake) ، إلى الخدمات التي يقدمونها.

Kuailian وأنظمتها الآلية

جعل Kuailian من الممكن للجميع المشاركة في العقد الرئيسية للنظام. بحيث لا يقتصر الوصول إلى هذه على عدد قليل ، فقد قامت Kuailian بتجميعها معًا ثم تقسيمها. علاوة على ذلك ، من الممكن تلقي بعض المكافآت تلقائيًا في Smart Pool الخاص ب Kuailian .

فيما يلي وصف لعملية سهلة للتسجيل في Kuailian

أولا إنشاء حساب Kuailian

بعدها أكمل KYC (نظرًا لأننا شركة مسجلة قانونيًا داخل الاتحاد الأوروبي) وادفع رسوم التسجيل التي تساوي 50.95 دولارًا ، مدفوعة في عبر عملة Ether.

قم بشراء ما تريده عبر Kuais ، بسعر 100 دولار لكل منها. Kuai ليس رمزًا مميزًا ولا عملة مشفرة. وهي وحدة القياس التي يمكن استخدامها للتوقيع على ترخيص في البرنامج لمدة 1000 يوم. كلما زاد عدد التراخيص التي اشتريتها ، كان العائد أفضل.

بعدها حدد محفظة Ethereum حيث تريد إيداع أرباحك فيها يوميًا.

الطريقة التي يتم بها تنظيم Kuais مثيرة للغاية. من ناحية ، يمكن للجميع الوصول إليه بسبب التكلفة المنخفضة ومن ناحية أخرى ، فإنه يسمح بإرسال مساهمات المستخدمين إلى Smart Pool ، النظام الخاص الذي تم تطويره في Kuailian لإدارة جميع العملات المشفرة تلقائيًا تم المساهمة من قبل المستخدمين ، والتي تم إنشاؤها في العقد الرئيسية. يقترن بحقيقة أنه في كل أسبوع ، يتم فتح عقد رئيسية جديدة للحصول على تراخيص جديدة من قبل مستخدمين جدد أو مستخدمين حاليين.

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تتم إدارة المساهمات التي يقدمها المستخدمون من خلال نظام التعلم الآلي ، الذي يقوم بإجراء تحليل عميق في سوق العملات المشفرة ، وبناءً على النتائج ، يقوم بإعداد العقد الرئيسية الأكثر ربحيةً. بمعنى آخر ، يمكن استبدال المكافآت الخاصة بك بعملة البيتكوين أو يمكن تحويلها إلى ETH. يعمل النظام حولها من أجل زيادة الكفاءة العالمية للنظام البيئي.

حقيقة أن الفوائد الناتجة عن مساهمة Kuailian في النظام يتم تقاسمها على أساس يومي. هذه ميزة كبيرة لـ Kuailian ، حيث أن تعم الاعتماد عادةً على استخدام واجهات كبيرة تتطلب الحد الأدنى من المبلغ حتى تتمكن من السحب ويمكن أن تستغرق عددًا من الأيام أو الأسابيع لمعالجة المدفوعات ، أو نعتمد على التفويض في جعل الاموال متاحة !! تقدم Kuailian’s ، في محاولتها لتكون شفافة مع مستخدميها عبر نظام تمت برمجته من قبل فريق تقني متطور ، وهو Smart Dispersion Contract ، تم تطويره حول سلسلة blockchain على Ethereum ، والتي تشارك الأرباح يوميًا بين المستخدمين ، دون أي أخطاء أو خداع.

لدى Kuailian بنك الكتروني، و Smart Pool وجميع الخدمات الأخرى التي تقدمها الشركة ، لديها برنامج انتساب فردي ، من خلاله سيحقق كل مستخدم أرباحًا عند تسجيل إحالته ليصبح مستخدمًا.

بنك Kuailian وابتكاراته القادمة

Kuailian واضح جدًا أن مستقبله مع البلوكشين و يهدف الى جعل البلوكشين متاحة للجميع ، إذ تكرس الشركة انظامتها البيئية الكامل. لقد تمت الشركة الاتفاق و عقد العديد من الصفقات المختلفة لتكون قادرة على تقديم الخدمات المالية. في هذه الأيام ، يمكن إيداع العملات الفيات وتبادلها مقابل العملات المشفرة. في المستقبل القريب ، ستتم إضافة محفظة وبطاقة سحب إلى الخدمات المالية الأخرى التي ستسمح بتوسيع الخدمات المقدمة.

سوف تقوم Smart Pool أيضًا بتوسيع وتطوير خيارات جديدة ، على سبيل المثال ، التداول عالي التردد HFT ونظام التحكيم ؛ كل هذا من خلال نظام الذكاء الاصطناعي الذي ينفذ إدارة النظام البيئي.

نظام بيئي يتطور باستمرار

Kuailian ليس مجرد نظام بيئي للتمويل. بدون شك ، أن تقنية البلوكشين، تتجاوز ذلك. الهدف الرئيسي لـ Kuailian هو الوصول إلى الموارد القائمة على تقنية البلوكشين الموجودة بالفعل في السوق، لجعلها أكثر كفاءة وشفافية وإعطاء مستخدميها تجربة لم يسبق لهم تجربتها من قبل. قريبا جدا سيتم إضافة نظام كويليان للسفر، الخدمة الأولى التي ستكون خارج القطاع “المالي” للشركة والتي ستفتح البوابة لوصول موارد السوق الجديدة التي ستحول الشركة إلى نقطة مرجعية في العالم.

استنتاج

إذا كنت تبحث عن شركة ستقربك من دخولك إلى عالم البلوكشين والعملات المشفرة وأكثر سهولة في الوصول إليها ، فإن Kuailian يمكن أن تكون أفضل خيار.

الروابط الرسمية ل Kuailian

الموقع الرسمي : https://kuailiandp.com

أنستجرام الشركة : https://www.instagram.com/kuailiandpofficial

العضوية رسمي في Enterprise Ethereum Alliance عبر : https://entethalliance.org/members/#k