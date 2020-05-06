عملاقة تعدين العملات المشفرة "بيتماين" تؤكد المشاكل بوحدات أنتمينر إس١٧

تام شمس - الأربعاء 6 مايو 2020 05:57 مساءً - اعترفت شركة أجهزة التعدين الصينية بيتماين بوجود مشكلات مع بعض وحدات أنتمينر إس١٧.

حيث قال المتحدث باسم بيتماين لكوينتيليغراف يوم ٦ مايو، "إن أنتمينر يولي اهتمامًا كبيرًا لمشاكل بعض المنتجات من السلسلة ١٧، والتي ذكرتها وسائل الإعلام مؤخرًا".

"وخلال هذه العملية، بدأنا في التفاوض على حلول مع العملاء الذين واجهوا مشاكل من المنتج. ولطالما التزمت أنتمينر بمفهوم وضع العملاء أولًا. وإذا كان لدى أي عميل أي مشاكل في المنتج، يرجى الاتصال بخدمة العملاء الرسمية لأنتمينر في أي وقت." Advertisements

وحسبما ذُكر مؤخرًا من قبل كوينتيليغراف، بدأ رجل أعمال في مجال التعدين مجموعة تيليغرام في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن يفترض أنه تلقى "مجموعة سيئة" من أجهزة أنتمينر إس١٧ بلس، مع تعطل أو انهيار حوالي ٣٠٪ من الأجهزة المطلوبة بعد شهر واحد فقط من الاستخدام. وتضم المجموعة، التي تضم الآن أكثر من ١٦٠ عضوًا، العديد من الشكاوى ذات الطبيعة المماثلة.

وقد تم التعبير عن مخاوف مماثلة سابقًا من قبل سامسون ماو، رئيس الاستراتيجية في شركة بلوكستريم للبنية التحتية بلوكتشين. حيث غرد ماو الشهر الماضي بأن عملاء بيتماين لديهم معدل فشل بنسبة ٢٠-٣٠٪ مع وحدات أنتمينر إس١٧ / تي١٧.

سيتم شحن المزيد من وحدات أنتمينر قريبًا

مع انخفاض سعر بيتكوين إلى النصف خلال أسبوع واحد، باعت بيتماين مؤخرًا الجولة الأولى من أجهزة أنتمينر إس١٩ المحلية، على الرغم من أن الوحدات لن يتم شحنها حتى ١١ مايو في أقرب وقت ممكن. وقد تم تصميم المنتج الجديد لإنتاج زيادة إنتاج التعدين في ظروف ما بعد التنصيف.