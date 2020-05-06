أوكرانيا تدرس استخدام المحطات النووية في تعدين العملات المشفرة

قالت وزارة الطاقة الأوكرانية في بيان نشر يوم ٦ مايو على فيسبوك، إن تعدين العملات المشفرة هي طريقة معاصرة وفعالة لاستخدام الطاقة الزائدة. ووفقًا للمنشور، ولدت المحطات النووية المحلية الفائض بسبب إغلاق كوفيد-١٩.

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التحول نحو الرقمنة

يتطلع المكتب الآن إلى تطبيق حلول تقدمية لتجنب إهدار الطاقة كجزء من مسار الحكومة تجاه الرقمنة التي يدعمها الرئيس فولوديمير زيلنسكي. وقد حذرت الوزارة من أن ترك الوضع دون تغيير قد يخلق "ظروفًا لجرائم الفساد، والتي سيتم دفعها في نهاية المطاف على حساب المواطنين الأوكرانيين".

ويمكن أن يكون تعدين العملات المشفرة، بدوره، أحد الحلول الفعالة، ويستمر المنشور:

"هناك طريقة لتحويل هذا "العائق" إلى" أصل ". أحد الأساليب الحديثة لاستخدام الكهرباء الزائدة هو تكريسها لتعدين العملات المشفرة. وهذا لن يسمح فقط بالحفاظ على الحمل المضمون في محطات الطاقة النووية، ولكن سيضمن أيضًا أن الشركات يمكنها جذب أموال إضافية. لذلك، سيفتح الطريق أمام اقتصاد جديد بشكل أساسي، مع نهج جديدة ونموذج سوق جديد".

ووفقًا لما أفاد به سابقًا موقع أخبار العملات المشفرة الروسي فوركلوغ يوم ٥ مايو، طلب الرئيس بالنيابة لوزارة الطاقة الأوكرانية من شركة إنيغواتوم المملوكة للدولة دراسة الطرق المحتملة لتنفيذ تعدين العملات المشفرة في مرافق توليد الطاقة النووية في البلاد بحلول ٨ مايو.