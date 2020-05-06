شركة ريبل تنضم إلى هيئة المعايير العالمية "أيزو" بشأن المدفوعات عبر الحدود

تام شمس - الأربعاء 6 مايو 2020 05:57 مساءً - أصبحت ريبل عضوًا في هيئة معايير أيزو ٢٠٠٢٢، التي تقود معيارًا جديدًا للبيانات للمدفوعات ورسائل البيانات بين المؤسسات المالية العالمية.

وتدعي الشركة أنها أول عضو يركز على تقنية السجلات الموزعة (DLT) في المجموعة، والذي يتضمن عددًا من البنوك التجارية والمركزية الدولية إلى جانب كيانات معالجة الدفع مثل سويفت وفيزا.

الطريق إلى معيار دولي

يقترح أيزو ٢٠٠٢٢ نهجًا موحدًا واحدًا في المنهجية والعملية والمخزون لتمكين الاتصال والتشغيل المتبادل بين جميع المنظمات المالية العالمية.

وفي حين أن التقارب في معيار واحد هو الهدف على المدى الطويل، إلا أنه في غضون ذلك تحتاج العديد من المعايير القديمة الموجودة إلى التعايش وتبادل المعلومات. وتأخذ أيزو نقاط البيانات المشتركة من نماذج المؤسسات الفردية وتجميعها في تنسيق موحد يمكن مشاركته بين الأنظمة.

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وقد تم اعتماد هذا المعيار بالفعل في ٧٠ دولة، ويقدر أنه بحلول عام ٢٠٢٣، سيتم دعم ٨٧٪ من المعاملات المالية العالمية بواسطة أيزو ٢٠٠٢٢.

وتمثل عضوية ريبل في هيئة المعايير مزيدًا من التحقق من العملة المشفرة وتقنية السجلات الموزعة في عالم التمويل التقليدي. كما تسمح لريبل وعملائها بأن يكون لهم رأي في الاتجاه المستقبلي للمدفوعات عبر الحدود.

ويؤدي الالتزام بمعيار أيزو ٢٠٠٢٢ أيضًا إلى تبسيط اتصالات الأطراف المقابلة وتقليل التكاليف المرتبطة.