مجمّع البورصات كوين سويتش يُطلق تطبيقًا في الهند

تام شمس - الأربعاء 6 مايو 2020 05:57 مساءً - سيطلق مجمع بورصات العملات المشفرة "كوين سويتش" تطبيق كوين سويتش كوبر يوم ١ يونيو - حصريًا للمستخدمين في الهند.

وسيدعم تطبيق الهاتف أكثر من ١٠٠ عملة، مع إضافة سيولة في جميع البورصات الهندية للسماح للمستخدمين بالشراء والبيع باستخدام الروبية الهندية.

ويحتاج المستخدمون إلى التحقق باستخدام إجراءات "اعرف عملاءك" ومكافحة غسل الأموال قبل إيداع الروبية في حساباتهم.

وقد كان لدى الهند علاقة متذبذبة إلى حدٍ ما مع تداول العملات الرقمية حتى مارس، عندما ألغت المحكمة العليا حظرًا فرضه بنك الاحتياطي الهندي.

Advertisements

إمكانات سوق العملات المشفرة الهندي

قال آشيش سينغال، الرئيس التنفيذي لشركة كوين سويتش، متحدثًا إلى كوينتيليغراف:

"لقد بدأت كوين سويتش في الهند مع عزمٍ على الابتكار في السوق الهندية. ولكن، بسبب حظر بنك الاحتياطي الهندي، قررنا التركيز على السوق العالمية من خلال تجميع أفضل البورصات لتوفير تحويلات العملات المشفرة إلى العملات المشفرة بأفضل الأسعار. ونحن نعتقد أن هناك إمكانات هائلة غير مستغلة في نظام العملات المشفرة الهندي".

وأضاف سينغال أن هناك مجالًا للنمو للعملات المشفرة في الهند، حيث تجعل ظروف السوق وانعدام الثقة في الاستثمارات التقليدية العملات المشفرة "بديلًا جذابًا".

ومع المنتج الجديد، يتوقع الرئيس التنفيذي لشركة كوين سويتش تسريع اعتماد العملات المشفرة عبر الهند. وقبل الإطلاق، تهدف كوين سويتش كوبر إلى تسجيل ٢٥٠٠٠ شخص في خدمتها.